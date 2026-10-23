Duelo para salir del fondo de la tabla

La actividad de la Liga MX se reanuda de inmediato este viernes 23 de octubre de 2026. El encuentro encargado de inaugurar la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 será el choque entre Club Necaxa y Fútbol Club Juárez , un duelo crucial para ambas escuadras en sus aspiraciones por abandonar el fondo de la tabla general en partido que será transmitido por Fox.

¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 14?

Tanto los Rayos como los Bravos llegan golpeados y con la necesidad urgente de sumar tres puntos para maquillar el cierre del campeonato.

El conjunto local, Necaxa, se ubica en la posición 17 de la tabla con apenas 9 puntos. Los dirigidos técnicamente en Aguascalientes vienen de sufrir una dolorosa derrota de 0-1 ante las Chivas de Guadalajara en la fecha anterior.

Necaxa es uno de los equipos con menos posibilidades de ser campeón | MEXSPORT

Por su parte, FC Juárez ocupa el último lugar de la clasificación (puesto 18) con solo 4 unidades acumuladas. Los de la frontera arrastran una racha sumamente negativa fuera de casa, habiendo perdido cada uno de sus compromisos en condición de visitante durante este certamen.

Óscar Estupiñán celebra gol en el FC Juárez vs Tigres | MEXSPORT

Ficha técnica del partido

Torneo: Apertura 2026 de la Liga MX (Jornada 14)

Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026