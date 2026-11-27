¿Cuántos días de vacaciones te corresponden según tu antigüedad? Según la LFT

Los trabajadores en México tienen derecho a vacaciones pagadas de acuerdo con su antigüedad laboral. / iStock

La Ley Federal del Trabajo establece un periodo mínimo de descanso pagado que aumenta conforme a la antigüedad de los empleados. Conoce cuántos días te corresponden y cuándo puedes tomarlos

Si trabajas en el sector formal en México, conocer cuántos días de descanso te corresponden es fundamental para hacer valer tus derechos laborales. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), todas las personas trabajadoras tienen derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas tras cumplir su primer año de servicios.

¿Cuántas vacaciones te corresponden según tu antigüedad?

Tras la reforma de "Vacaciones Dignas", el periodo mínimo inicial pasó de 6 a 12 días laborables. Este número aumenta en dos días por cada año subsecuente hasta llegar a 20 días. A partir del sexto año, el incremento es de dos días por cada cinco años de servicio.

Así queda el desglose oficial según tus años trabajados en la misma empresa: 1 año: 12 días

2 años: 14 días

3 años: 16 días

4 años: 18 días

5 años: 20 días

De 6 a 10 años: 22 días

De 11 a 15 años: 24 días

De 16 a 20 años: 26 días

De 21 a 25 años: 28 días

De 26 a 30 años: 30 días

De 31 a 35 años: 32 días

El descanso laboral es un derecho irrenunciable que crece con tu antigüedad. / iStock

¿Cómo se deben tomar los días de descanso?

La legislación laboral establece que la persona trabajadora tiene la potestad de decidir cómo distribuir sus vacaciones. Por ley, tienes derecho a disfrutar de al menos 12 días de forma continua; sin embargo, si lo prefieres y llegas a un acuerdo con tu empleador, puedes dividirlos en distintos periodos a lo largo del año.

¿Qué es la prima vacacional y cuándo se paga?

Además de recibir tu sueldo íntegro durante tus días de descanso, el artículo 80 de la LFT señala que tienes derecho a una prima vacacional. Este es un ingreso extra equivalente, como mínimo, al 25% sobre los salarios que te correspondan durante el periodo vacacional. Por lo general, las empresas la depositan al cumplir el aniversario laboral o justo antes de salir de vacaciones.

Conoce cuántos días te corresponden por ley antes de planear tu próximo viaje. / iStock

Plazos y reglas importantes que debes conocer

Para evitar malentendidos con el área de Recursos Humanos, toma en cuenta las siguientes disposiciones de la ley: Plazo para solicitarlas: El patrón debe conceder las vacaciones dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.

No se cambian por dinero: Las vacaciones no pueden compensarse con una remuneración económica mientras la relación laboral siga vigente. El objetivo de la ley es garantizar el descanso efectivo.

Pago proporcional: Si la relación de trabajo termina antes de que cumplas el año de servicios, tienes derecho a recibir una remuneración proporcional al tiempo trabajado en tu finiquito o liquidación.

Días inhábiles: Los días de descanso obligatorio (festivos oficiales) y tu día de descanso semanal no se cuentan dentro de los días de vacaciones.