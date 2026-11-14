Dani Alves y su esposa se separan, ¿cuál fue la razón de su ruptura?

Dani Alves y Joana Sanz, en fotografía durante el embarazo de la modelo | IG: @danialves

La noticia surgió después de que Joana Sanz respondiera a un seguidor en redes sociales que le preguntó si acompañaba a Alves a sus compromisos religiosos

La relación entre Dani Alves y Joana Sanz llegó a su fin después de casi una década juntos. La modelo española confirmó que se encuentra separada del exfutbolista brasileño, quien en los últimos meses adoptó un nuevo estilo de vida vinculado con la religión evangélica, situación que habría provocado diferencias entre ambos.

La noticia surgió después de que Joana Sanz respondiera a un seguidor en redes sociales que le preguntó si acompañaba a Alves a sus compromisos religiosos. La modelo aseguró que no comparte las creencias del exjugador y reveló que llevan tiempo distanciados por esta situación.

"Y eso que no soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso. Aprovecho para aclarar que llevamos separados algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo", expresó Sanz, quien dejó clara su postura sobre la nueva etapa que atraviesa el brasileño.

Dani Alves con los Pumas | IMAGO7

¿Por qué Dani Alves y Joana Sanz decidieron separarse?

De acuerdo con información del periodista Javi Hoyos, el proceso de divorcio entre Dani Alves y Joana Sanz ya se encuentra en marcha. El comunicador explicó que los constantes viajes internacionales del exjugador para participar en conferencias religiosas habrían afectado la convivencia familiar, especialmente después del nacimiento de su hija.

"La manera en la que ahora mismo él está optando por entregar su vida a la religión le está separando de ella y de su hija. Ella se siente sola en muchas ocasiones y ha llegado un momento en el que ha dicho: 'Basta, esto se acaba aquí'", señaló Hoyos sobre los motivos que habrían provocado la ruptura.

La transformación religiosa de Dani Alves ocurrió después del proceso judicial que enfrentó en España por una acusación de agresión sexual. El brasileño permaneció 14 meses en prisión y recibió inicialmente una condena de cuatro años y medio, aunque en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia y lo absolvió, decisión que posteriormente fue recurrida por la Fiscalía.

Dani Alves y Joana Sanz, en fotografía durante el embarazo de la modelo | IG: @danialves

Dani Alves y Joana Sanz se separan después de convertirse en padres

La separación se produce después de que la pareja recibiera a su primera hija en común, nacida en octubre de 2025. La llegada de la menor ocurrió tras un complicado proceso para Sanz, quien compartió públicamente sus dificultades para convertirse en madre, incluyendo tratamientos de fertilidad, intervenciones quirúrgicas y pérdidas gestacionales.

Dani Alves y Joana Sanz contrajeron matrimonio en 2017, después de dos años de relación. La pareja ya había atravesado una separación en marzo de 2023, cuando la modelo anunció públicamente su decisión de alejarse del brasileño durante su proceso judicial. Aunque posteriormente retomaron su relación, ahora enfrentan una nueva ruptura que, según la información difundida, podría terminar con la disolución legal de su matrimonio.