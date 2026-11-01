David Castro, conocido como “El Gallo”, era locutor de música regional mexicana. / RS

El locutor y conductor de eventos musicales murió durante un ataque armado en Cuautitlán, Estado de México. Su trayectoria estuvo ligada a la radio grupera y a la promoción de espectáculos.

El locutor de radio David Castro, conocido como “El Gallo”, murió durante un ataque armado registrado el jueves 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. El comunicador era reconocido por su trayectoria en la música regional mexicana y su participación en eventos masivos.

La noticia de su fallecimiento se confirmó la mañana del viernes 30 de octubre, luego de que fuera identificado entre las dos víctimas mortales de una agresión a balazos ocurrida en la colonia Plan de Ayala.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría estado dirigido contra otra persona que se encontraba en el lugar. Castro circulaba en bicicleta cuando fue alcanzado por uno de los disparos.

David Castro también se desempeñó como promotor artístico y conductor de eventos masivos. /RS

¿Qué le pasó a David Castro, ‘El Gallo’?

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Melchor Ocampo y Plan de Ayala, en Cuautitlán.

Según las primeras versiones, hombres que viajaban en una motocicleta dispararon contra otro individuo. Durante el ataque, una bala alcanzó al locutor, quien perdió la vida en el lugar.

La segunda víctima también murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las autoridades ministeriales realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables.

El locutor murió durante un ataque armado en Cuautitlán, Estado de México. / RS

¿Quién era David Castro, ‘El Gallo’?

David Castro desarrolló su trayectoria profesional como locutor especializado en música regional mexicana, particularmente en el género grupero.

A lo largo de su carrera, colaboró con estaciones de radio como La Mejor FM y La Z, donde compartió su conocimiento sobre la música mexicana.

Además de su trabajo frente al micrófono, se desempeñó como promotor artístico, organizador y conductor de eventos masivos, principalmente en el Estado de México.

Su participación en la industria del entretenimiento le permitió mantenerse cerca de agrupaciones y artistas del regional mexicano, así como de los seguidores de este género musical.

La muerte de “El Gallo” representa una pérdida para el ámbito de la radio grupera y la promoción de espectáculos en el Estado de México.