Domingo de Muertos 2026 en Cholula: Dimitri Vegas y Sonido La Changa podrán el ambiente

Son conciertos con una iniciativa para apoyar a adultos mayores / Especial

El festival reunirá a más de 40 talentos musicales del 30 de octubre al 2 de noviembre en Parque Soria

La celebración del Día de Muertos 2026 en Puebla tendrá una nueva alternativa para quienes buscan disfrutar de la música, la cultura y el entretenimiento. Se trata de Domingo de Muertos 2026, un festival que se realizará del 30 de octubre al 2 de noviembre en Parque Soria, San Pedro Cholula, y que reunirá a más de 40 artistas y proyectos musicales en un escenario ubicado en las inmediaciones de la emblemática Gran Pirámide de Cholula.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una programación que combinará distintos géneros musicales, desde propuestas independientes y música electrónica hasta sonidos tropicales y sonideros. Entre los nombres más destacados del cartel aparecen Dimitri Vegas, Sonido La Changa, Telefunka y Tropical 84, además de otros talentos nacionales e internacionales que formarán parte de esta primera edición.

Sonido La Changa estará el próximo lunes 2 de noviembre para poner el ambiente / Especial

Uno de los principales atractivos es que tres de las cuatro jornadas serán gratuitas, mientras que el domingo 1 de noviembre se realizará el espectáculo estelar de Dimitri Vegas, para el cual se contempla la venta de boletos. Además, el encuentro tendrá una causa social, pues parte de los recursos generados se destinará a apoyar a Casa del Abue, una organización dedicada a la atención de adultos mayores en San Matías Cocoyotla.

¿Cuándo y dónde será Domingo de Muertos 2026 en Cholula?

El festival Domingo de Muertos 2026 se llevará a cabo durante cuatro días consecutivos, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, coincidiendo con una de las celebraciones culturales más importantes de México.

La sede será Parque Soria, ubicado en San Pedro Cholula, Puebla, un espacio que permitirá desarrollar las actividades musicales con el entorno de la Gran Pirámide de Cholula como uno de los principales atractivos visuales.

Dimitri Vegas ofrecerá un espectáculo especial en solitario el domingo 1 de noviembre / Especial

La iniciativa es organizada por InsertCoin Agency Group, ProArt3 y EnterLive.mx, con el acompañamiento institucional del Gobierno de San Pedro Cholula. Bajo el concepto “4 días · Una celebración · 4 mundos”, los organizadores buscan ofrecer una experiencia que reúna entretenimiento, identidad cultural y actividades vinculadas con la temporada.

El objetivo es que el festival no se limite a una sola edición, sino que pueda consolidarse como una nueva tradición anual que contribuya a posicionar a Cholula como un destino turístico y cultural durante el Día de Muertos.

¿Qué artistas estarán en Domingo de Muertos 2026?

La programación contempla más de 40 talentos y proyectos musicales, distribuidos a lo largo de cuatro jornadas. Cada día contará con una propuesta distinta, lo que permitirá a los visitantes encontrar opciones para diferentes gustos musicales.

Viernes 30 de octubre — Entrada libre Andru, Beta, Faucez, Galáctica, Galo Barker, KÁLMA, Madre Andrómeda, Martyrxxs, Sanchez Dub y Telefunka. Sábado 31 de octubre — Entrada libre Alanis Yuki, Amora, AWA, estosaliódemicomputadora, Olympia SNT, TUEX y Vicente León. Domingo 1 de noviembre — Acceso con boleto Dimitri Vegas, Alejandro Dávila B2B Davilae, Aux B2B Fabiolita, Dharma B2B XAV, Halan CC, Joy Rubio + Aquamute + Rampa, Max Headroom, Paule B2B Alice Baher y Rober Ro. Lunes 2 de noviembre — Entrada libre De las Esferas, Dub Panthers, Sonido La Changa, ISAO, Sandunga, Son Kalli y Tropical 84.

La diversidad del cartel busca atraer tanto a los seguidores de la música electrónica como a quienes disfrutan de propuestas alternativas, ritmos tropicales y espectáculos populares.

Domingo de Muertos 2026 tendrá un componente social enfocado en apoyar a los adultos mayores / Especial

Dimitri Vegas encabezará el festival el 1 de noviembre

Uno de los momentos más esperados de Domingo de Muertos 2026 será la presentación del DJ y productor belga Dimitri Vegas, quien ofrecerá un espectáculo especial en solitario el domingo 1 de noviembre.

El artista es reconocido internacionalmente por su trayectoria dentro de la música electrónica y por sus presentaciones en grandes festivales. Su participación será el principal atractivo internacional del encuentro y marcará la única jornada que requerirá boleto de acceso.

Además de Dimitri Vegas, ese día habrá presentaciones individuales y colaboraciones entre distintos DJ, conocidas como back to back o B2B, en las que dos artistas comparten el escenario y alternan sus selecciones musicales.

¿Cuánto cuestan los boletos para Domingo de Muertos 2026?

Una de las características del festival es que el acceso será gratuito el 30 y 31 de octubre, así como el 2 de noviembre. Sin embargo, los interesados deberán obtener previamente su boleto sin costo a través de la plataforma oficial de EnterLive.mx.

Para el domingo 1 de noviembre, cuando se presentará Dimitri Vegas, los organizadores anunciaron dos modalidades de acceso.

PRECIOS ANUNCIADOS · 1 DE NOVIEMBRE General $250–$350 pesos Backstage $600–$700 pesos Venta y registro de boletos en EnterLive.mx

¿Cómo apoyará Domingo de Muertos a Casa del Abue?

Además de su propuesta artística, Domingo de Muertos 2026 tendrá un componente social enfocado en apoyar a los adultos mayores. En esta primera edición, la organización beneficiaria será Casa del Abue, ubicada en la comunidad de San Matías Cocoyotla, en San Pedro Cholula.

Los organizadores explicaron que eligieron esta institución por su trabajo con personas mayores y por la importancia que tienen las generaciones adultas en la conservación de las historias, costumbres y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos.