La familia Kennedy confirmó el fallecimiento de la nieta de Robert F. Kennedy, quien sufrió una grave lesión medular en 2020

La familia Kennedy enfrenta una nueva pérdida. Kyle Francis Kennedy, sobrina nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, murió a los 42 años, aunque la noticia se dio a conocer públicamente hasta este martes 20 de octubre de 2026. La confirmación llegó mediante un obituario familiar que permitió conocer cómo fueron sus últimos años y recordó su trabajo en favor de la educación y de las personas con discapacidad.

Kyle había construido una vida alejada de la actividad política que hizo famoso a su apellido. En lugar de buscar una carrera pública, dedicó sus esfuerzos a mejorar las oportunidades educativas de niños de comunidades desfavorecidas. Trabajó como maestra en escuelas públicas de Nueva York y posteriormente colaboró en proyectos para fortalecer los programas de enseñanza, una vocación que mantuvo incluso después de enfrentar un problema médico que transformó su vida.

La educadora era hija de Michael Kennedy y Victoria Denise Gifford, además de nieta del exfiscal general Robert F. Kennedy y Ethel Kennedy. Nació el 6 de julio de 1984 en Washington D. C. y creció principalmente en Massachusetts. Estudió Historia en la Universidad de Georgetown, obtuvo una maestría en Educación Infantil en Pace University y posteriormente cursó estudios de posgrado en Política y Gestión Educativa en Harvard, instituciones que marcaron su preparación profesional.

¿De qué murió Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy?

De acuerdo con el obituario difundido por Burke Funeral Homes, Kyle Kennedy falleció el 21 de septiembre de 2026 en su casa de Westwood, Massachusetts. Sus familiares decidieron realizar los servicios funerarios de manera privada y mantuvieron la noticia fuera de la atención pública durante varias semanas. La causa de su muerte no ha sido revelada, por lo que hasta el momento no existe una confirmación que permita atribuir su fallecimiento a una enfermedad o complicación específica.

Uno de los episodios más difíciles de su vida ocurrió en 2020, cuando sufrió una grave lesión en la médula espinal que le provocó parálisis prolongada y otras complicaciones médicas. A partir de entonces, comenzó a involucrarse en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Incluso compareció ante la Cámara de Representantes de Massachusetts para abordar los problemas de discriminación en los servicios de salud. Aunque estos antecedentes fueron recordados por su familia, no se ha establecido que estén relacionados directamente con su muerte.

La sobrina nieta del expresidente John F. Kennedy era madre de tres hijos, aunque su hija Josie falleció pocos días después de nacer./ AP

Las tragedias familiares que marcaron la vida de Kyle Kennedy

La pérdida de seres queridos formó parte de su historia desde temprana edad. Su padre, Michael Kennedy, falleció en 1997 a los 39 años mientras practicaba esquí, cuando ella tenía apenas 13 años. Décadas antes, la familia también había enfrentado los asesinatos de John F. Kennedy en 1963 y de Robert F. Kennedy en 1968, acontecimientos que marcaron profundamente la historia política de Estados Unidos.

Kyle Kennedy falleció el 21 de septiembre de 2026, aunque la noticia se hizo pública casi un mes después./ RS