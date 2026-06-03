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Futbol Internacional

Denzel Dumfries, el elegido por el Real Madrid para reforzar el carril derecho

Denzel Dumfries en un juego con Inter | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 13:50 - 03 junio 2026
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El conjunto blanco activó la cláusula de rescisión del internacional para fortalecer su plantilla

El conjunto blanco activó la cláusula de rescisión de Denzel Dumfries y cerró un movimiento estratégico para fortalecer una de las posiciones más sensibles de su plantilla. 

El lateral deja el Inter de Milán tras cinco temporadas para iniciar una nueva etapa en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid continúa dando forma a su proyecto para la próxima temporada y ya tiene a su nuevo dueño para la banda derecha. 

Denzel Dumfries celebra gol con Países Bajos | AP

¿Qué representa la llegada de Dumfries al Real Madrid?

Denzel Dumfries se convertirá en jugador del conjunto merengue después de que el club decidiera ejecutar la cláusula de rescisión incluida en su contrato con el Inter de Milán, una operación que ronda los 20 millones de euros. Diversos reportes en Europa aseguran que el acuerdo está completamente cerrado y únicamente restan los anuncios oficiales.

A sus 30 años, el internacional neerlandés aterriza en la capital española tras consolidarse como uno de los laterales más influyentes de la Serie A. 

Denzel Dumfries festeja una anotación | AP

Su potencia física, capacidad para recorrer toda la banda y experiencia en competiciones internacionales fueron factores determinantes para convencer a la dirección deportiva madridista.

Un perfil diferente para el nuevo Madrid

El neerlandés aporta experiencia, liderazgo y un conocimiento profundo de la élite europea tras varios años compitiendo por títulos en Italia y en la Liga de Campeones.

Gol de Mbappé con el Real Madrid | AP

Su llegada también incrementará la competencia en una posición clave. El defensor destaca por su despliegue ofensivo, su fortaleza en el juego aéreo y una agresividad defensiva que ha sido ampliamente reconocida durante su etapa en el futbol italiano.

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