El técnico francés dejó los banquillos para convertirse en el nuevo jefe de una cocina de Burger King

Después de 14 años al frente de la Selección de Francia, Didier Deschamps encontró un nuevo equipo, aunque esta vez no tendrá que preparar una alineación para conquistar un Mundial, sino coordinar a los trabajadores de Burger King. El estratega francés es el protagonista de la nueva campaña navideña de la cadena de comida rápida, en la que demuestra que su carácter de entrenador sigue intacto.

La marca presentó el comercial el sábado 21 de noviembre, con un anuncio que utilizó lenguaje propio del mercado de fichajes para confirmar la incorporación del técnico: «Didier Deschamps ha firmado con un nuevo equipo». La publicidad también tuvo su primera transmisión televisiva durante el partido de rugby entre Francia y Argentina.

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Deschamps cambia los banquillos por la cocina de Burger King

En el comercial, Deschamps aparece caminando por un parque durante el invierno, aparentemente nostálgico por su pasado como entrenador. En el recorrido se encuentra con distintas situaciones que le recuerdan al futbol, como una referencia a la tercera estrella que Francia todavía busca conquistar en una Copa del Mundo.

La historia da un giro cuando un empleado se acerca para decirle que Francia todavía lo necesita. Sin embargo, el exseleccionador termina encontrando una nueva misión: convertirse en el entrenador de un equipo de trabajadores de Burger King.

Ya en la cocina, Deschamps vuelve a mostrar su personalidad de estratega. Da indicaciones, exige intensidad, pide aprovechar las bandas y cuidar la definición de las jugadas. Incluso utiliza el término «caviar», una expresión futbolística francesa para referirse a una asistencia perfecta, aunque en esta ocasión la conversación también apunta a un producto real de la cadena.

Didier Deschamps, técnico de Francia | AP

¿Cuál es el nuevo equipo de Deschamps?

La publicidad forma parte de la campaña navideña de Burger King en Francia, que presentará una selección especial de productos a partir del 24 de noviembre. Entre las novedades se encuentran hamburguesas con sabores como trufa, sirope de maple y raclette ahumada, además de postres y artículos coleccionables.

La campaña también anunció unos peculiares nuggets con caviar, cuyo lanzamiento tendrá una fecha posterior que será revelada por la marca.