¿Dónde ver Atlas vs Chivas? Canales y hora del partido de la Jornada 11 del Apertura 2026

El Clásico Tapatío tendrá una nueva edición en el Estadio Jalisco

Chivas visita al Atlas, en el llamado Clásico Tapatío, dentro de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; el partido lo podrás ver este 10 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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¿Cómo llegan?

Chivas llega después de un partido para el olvido cayendo ante Querétaro; el equipo de Gabriel Milito mostró su peor versión en el Apertura 2026, con una gran cantidad de errores, teniendo a Luis Romo como el villano.

El cuadro rojiblanco ligó su segundo encuentro consecutivo sin victoria en lo que va del campeonato. Gallos Blancos aprovechó el error del mediocampista de Chivas y asistió a Ali Ávila para que se abriera el marcador.

Luis Romo en el partido de Chivas contra Gallos Blancos de Querétaro | IMAGO 7

Guillermo Allison, el arquero de Gallos Blancos comenzó a figurar con notables atajadas en la segunda parte; sin embargo, la visita aprovechó los espacios dejados por el Guadalajara.

Enzo Giménez asistió a Mateo Coronel en un contraataque para sentenciar el 0-2. Todavía al final Omar Govea se fue expulsado tras una dura entrada sobre Santiago Homenchenko y dejó a los locales con uno menos.

Luis Romo en partido de Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Así le fue al Atlas

El equipo dirigido por Hernán Crespo reaccionó en los últimos minutos ante los Xolos de Tijuana y remontó un partido que perdía 2-1 y terminó imponiéndose 3-2 en la frontera norte de la República Mexicana.

Atlas tuvo que remar contra corriente en la pasada fecha después de la desventaja de 2-1 en el descanso. Sin embargo, 'A lo Atlas' volvió aparecer para orquestar la obtención del triunfo.

Ryan Mmaee tras anotar con Atlas ante Xolos en el Apertura 2026 | IMAGO7

Luis Esteves apareció para poner el 2-2 desde el tiro penal al 87' y finalmente, en el 90’+1, Florian Monzón recibió el balón en los linderos del área grande para sacar un zurdazo y catapultar el 2-3.

Fecha: 10 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: Jalisco