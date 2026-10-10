Chivas visita al Atlas, en el llamado Clásico Tapatío, dentro de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; el partido lo podrás ver este 10 de octubre en punto de las 19:00hrs, tiempo del centro de México, a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.
Guadalajara se pinta de rojiblanco: la afición de Chivas realiza serenata previo el Clásico Tapatío
¿Cómo llegan?
Chivas llega después de un partido para el olvido cayendo ante Querétaro; el equipo de Gabriel Milito mostró su peor versión en el Apertura 2026, con una gran cantidad de errores, teniendo a Luis Romo como el villano.
El cuadro rojiblanco ligó su segundo encuentro consecutivo sin victoria en lo que va del campeonato. Gallos Blancos aprovechó el error del mediocampista de Chivas y asistió a Ali Ávila para que se abriera el marcador.
Guillermo Allison, el arquero de Gallos Blancos comenzó a figurar con notables atajadas en la segunda parte; sin embargo, la visita aprovechó los espacios dejados por el Guadalajara.
Enzo Giménez asistió a Mateo Coronel en un contraataque para sentenciar el 0-2. Todavía al final Omar Govea se fue expulsado tras una dura entrada sobre Santiago Homenchenko y dejó a los locales con uno menos.
Así le fue al Atlas
El equipo dirigido por Hernán Crespo reaccionó en los últimos minutos ante los Xolos de Tijuana y remontó un partido que perdía 2-1 y terminó imponiéndose 3-2 en la frontera norte de la República Mexicana.
Atlas tuvo que remar contra corriente en la pasada fecha después de la desventaja de 2-1 en el descanso. Sin embargo, 'A lo Atlas' volvió aparecer para orquestar la obtención del triunfo.
Luis Esteves apareció para poner el 2-2 desde el tiro penal al 87' y finalmente, en el 90’+1, Florian Monzón recibió el balón en los linderos del área grande para sacar un zurdazo y catapultar el 2-3.
Fecha: 10 de octubre
Hora: 19:00
Estadio: Jalisco
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium