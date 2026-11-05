La Jornada 16 del Apertura 2026 tendrá un duelo con suma importancia para los potosinos

Atlético de San Luis recibirá a Juárez este viernes 6 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Libertad Financiera, en partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse a través de ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium, en un duelo donde los potosinos necesitan sumar puntos para mantener sus aspiraciones de clasificación.

El conjunto de San Luis llegará al compromiso ubicado en la decimotercera posición de la tabla general con 19 unidades, mientras que los Bravos se encuentran en el último lugar con apenas ocho puntos. La diferencia de 11 unidades entre ambos equipos refleja los resultados que han obtenido durante las primeras 15 jornadas del campeonato.

Para los potosinos, el enfrentamiento representa una de sus últimas oportunidades de acercarse a los puestos de clasificación. Por su parte, el conjunto fronterizo buscará mejorar sus números en la recta final de un torneo en el que solamente ha conseguido dos victorias.

Salles-Lamonge presiona a su rival en el Atlético San Luis vs Atlas | IMAGO7

¿Cómo llegan Atlético de San Luis y FC Juárez a la Jornada 16?

Atlético de San Luis acumula cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas después de 15 encuentros disputados. El equipo registra 19 goles a favor y 23 en contra, para una diferencia de -4, números que lo mantienen fuera de los primeros diez lugares de la clasificación general.

Los potosinos buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir su sexta victoria del campeonato. Con solamente dos jornadas restantes en la fase regular, sumar tres puntos ante Juárez será importante para conservar sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

José Luis Rodríguez, jugador de Juárez, en festejo de gol | IMAGO7

Por su parte, FC Juárez atraviesa una temporada complicada, con dos triunfos, dos empates y 11 derrotas. Los Bravos registran 12 anotaciones a favor y 34 en contra, por lo que tienen una diferencia de goleo de -22, una de las principales dificultades que han enfrentado durante el Apertura 2026.

El conjunto fronterizo llegará a San Luis Potosí con la intención de conseguir su tercera victoria del torneo y mejorar su posición en la clasificación. Sin embargo, tendrá enfrente a un rival que necesita sumar de tres para mantenerse en la disputa por un lugar en la fase final.

Benjamín Galdames, jugador del Atlético de San Luis, celebrando gol vs Atlante | IMAGO7

¿A qué hora y dónde ver Atlético de San Luis vs FC Juárez?