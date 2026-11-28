Dónde ver Atlético La Paz vs Atlético Morelia: canales y hora de la Final de la Liga Expansión MX

Morelia festejando un gol en Liga de Expansión ante La Paz | Imago7

Los Canarios cuentan con una ventaja de tres anotaciones, mientras que el conjunto sudcaliforniano buscará remontar ante su afición

Atlético La Paz recibirá a Atlético Morelia este sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Guaycura, en partido correspondiente a la Final de Vuelta del Apertura 2026 de la Liga Expansión MX. El encuentro podrá seguirse por ESPN, Fox Sports, Claro Sports, TVC Deportes y AYM Sports, además de Disney+, Fox Sports App, Amazon Prime Video, Pluto TV y YouTube de Claro Sports vía streaming.

El conjunto sudcaliforniano contará con el respaldo de su afición para el encuentro decisivo, luego de que se agotaron las entradas para el Estadio Guaycura. Los locales buscarán revertir una desventaja de tres anotaciones para conquistar el campeonato de la división de plata del futbol mexicano.

Acciones del partido de Ida de la Gran Final de la Liga de Expansión, entre Atlético Morelia y Atlético La Paz | IMAGO7

¿Cómo llegan Atlético La Paz y Atlético Morelia a la Final de Vuelta?

Atlético Morelia consiguió una importante ventaja en el partido de Ida de la Gran Final, luego de imponerse por 4-1 en el Estadio Morelos. El resultado dejó al conjunto michoacano con la posibilidad de conquistar el campeonato incluso con una derrota por diferencia de dos anotaciones.

Por su parte, Atlético La Paz necesita ganar por una diferencia de cuatro goles o más para proclamarse campeón durante el tiempo regular. En caso de conseguir una victoria por exactamente tres anotaciones, la eliminatoria se extenderá a los tiempos extra.

Acciones del partido de Ida de la Gran Final de la Liga de Expansión, entre Atlético Morelia y Atlético La Paz | IMAGO7

A diferencia de las rondas anteriores, durante la Gran Final de la Liga Expansión MX no aplica el criterio de desempate por posición en la tabla general. Tampoco se considera el gol de visitante, por lo que ambos equipos deberán definir al campeón en el terreno de juego.

En caso de que la igualdad en el marcador global se mantenga después de los tiempos extra, el título del Apertura 2026 se definirá mediante una tanda de penaltis.

Gran Final de la Liga de Expansión, entre Atlético Morelia y Atlético La Paz | IMAGO7

¿A qué hora y dónde ver Atlético La Paz vs Atlético Morelia?