Uno de los partidazos de la jornada de Champions llegará a Madrid para la emoción de los amantes del balompié

El encuentro entre Atlético de Madrid y Manchester United se llevará a cabo el próximo 13 de octubre de 2026 a las 13:00. Partido correspondiente a la jornada 2 de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO y FOX.

Los dirigidos por ‘Cholo’ Simeone quieren reponerse de su debut desastroso con el Liverpool, mientras que el Utd quiere mantener paso firme en el inicio de la Champions League.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El Atlético de Madrid llega a este encuentro tras un buen inicio en LaLiga, siendo el equipo perseguido del Barcelona en España, situación que no se vio en su debut en la Champions ante el Liverpool al caer por 2 a 1 en Anfield.

Los Colchoneros llegan a este encuentro en busca de encontrar su mejor estilo de juego, para sentenciar de mejor forma los partidos, por lo que buscarán hacer pesar su casa ante uno de los históricos de Inglaterra.

Jugadores de Atlético de Madrid en celebración ante Osasuna | AFP

Por su parte, Manchester United, con una narrativa completamente distinta, ya que su arranque en la Premier League no ha estado a la altura de lo que se esperaba, mientras que en la Champions golearon al Sabah para posicionarse como 4.º.

Los ‘Red Devils’ quieren retomar el gran cierre de campaña anterior, por lo que buscarán imponer condiciones en territorio rival.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

Manchester United en Champions | x:@ManUtd

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Manchester United?

El encuentro entre Atlético de Madrid y Manchester United se llevará a cabo el próximo 13 de octubre de 2026 a las 13:00 en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Partido correspondiente a la jornada 2 de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO y FOX.