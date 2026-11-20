¿Dónde ver Atlético Morelia vs Atlético La Paz? Canales y hora del partido de la Final de Ida de Liga de Expansión

Morelia festejando un gol en Liga de Expansión ante La Paz | Imago7

Se define al campeón de la Liga de Expansión comenzando por este primer capítulo en Morelia

La Gran Final del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX ya tiene protagonistas. Atlético La Paz y Atlético Morelia se enfrentarán por el campeonato en una serie de dos partidos, en la que el líder general buscará conquistar el primer título de su historia en la categoría, mientras que los Canarios intentarán sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. La Ida se podrá disfrutar por ESPN y AyM Sports.

La eliminatoria comenzará en el Estadio Morelos, casa del conjunto michoacano, y terminará en el Estadio Guaycura, donde Atlético La Paz tendrá la ventaja de cerrar ante su afición gracias a su posición en la clasificación.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El partido de ida entre Atlético Morelia y Atlético La Paz se disputará el sábado 21 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Morelos. La vuelta se celebrará el sábado 28 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Guaycura de La Paz.

Atlético La Paz terminó como superlíder de la fase regular con 30 puntos, superando a Leones Negros por diferencia de goles. El equipo dirigido por Hugo Norberto Castillo eliminó a Tlaxcala en Cuartos de Final con un global de 4-3 y avanzó ante Piratas de Veracruz en Semifinales tras empatar en el marcador global, haciendo valer su mejor posición en la tabla. Ahora buscará el primer campeonato de su historia en la categoría.

Atlético Morelia, previo al partido ante Leones Negros | IMAGO7

Por su parte, Atlético Morelia finalizó en el tercer puesto con 26 unidades y llega a la definición por el título después de eliminar a Venados con un global de 4-2 y sorprender a Leones Negros en Semifinales, con un marcador global de 1-0. Los dirigidos por Hugo Colace disputarán su cuarta Final en la Liga de Expansión MX con la intención de conquistar su segundo campeonato.

Como antecedente, los Canarios vencieron 4-2 a La Paz en la Jornada 1 del torneo, aunque ahora ambos equipos se enfrentarán con el título en juego.

Piratas FC ante Atlético la Paz | IMAGO7

¿Dónde ver el juego de Ida de la Final de Expansión?