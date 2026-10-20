La Jornada doble de la Liga MX empezará este martes con las últimas llamadas para los Potros de Hierro para meterse de último minuto a la Liguilla

El encuentro entre FC Juárez y Atlante se llevará a cabo el próximo 20 de octubre de 2026 a las 19:00. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por FOX One, Canal 7 (Azteca 7) .

Los Potros de Hierro se han complicado su clasificación a la Liguilla, con casi opciones nulas por el panorama, pero buscarán ante unos Fronterizos que buscarán retomar el camino.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

FC Juárez llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos en Liga MX: una goleada en contra ante Cruz Azul, empate ante Xolos de Tijuana, otra derrota ante León, una victoria ante Tigres y un tropiezo con Santos.

Los Bravos se encuentran en la última posición de la tabla, con ocho goles a favor, treinta y un tantos en contra y una diferencia de -23.

Jugadores de FC Juárez en celebración | IMAGO 7

Por su parte, Atlante llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos, con dos derrotas consecutivas ante Pumas y Querétaro, un triunfo ante Monterrey, un empate con Puebla y otro tropiezo ante Pachuca.

Los Potros de Hierro se encuentran en la posición 16 con trece goles a favor, diecinueve tantos en contra y una diferencia de -6.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga y buscar salir de la parte baja de la tabla.

Luis Calzadilla, jugador del Atlante, en el duelo ante Pumas | MEXSPORT

¿Dónde ver FC Juárez vs. Atlante?

El encuentro entre FC Juárez y Atlante se llevará a cabo el próximo 20 de octubre de 2026 a las 19:00 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por FOX One, Canal 7 (Azteca 7) .