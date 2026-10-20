El encuentro entre FC Juárez y Atlante se llevará a cabo el próximo 20 de octubre de 2026 a las 19:00. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por FOX One, Canal 7 (Azteca 7) .
Los Potros de Hierro se han complicado su clasificación a la Liguilla, con casi opciones nulas por el panorama, pero buscarán ante unos Fronterizos que buscarán retomar el camino.
¿Cómo llegan ambos equipos?
FC Juárez llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos en Liga MX: una goleada en contra ante Cruz Azul, empate ante Xolos de Tijuana, otra derrota ante León, una victoria ante Tigres y un tropiezo con Santos.
Los Bravos se encuentran en la última posición de la tabla, con ocho goles a favor, treinta y un tantos en contra y una diferencia de -23.
Por su parte, Atlante llega a este encuentro con variedad de resultados en los últimos cinco partidos, con dos derrotas consecutivas ante Pumas y Querétaro, un triunfo ante Monterrey, un empate con Puebla y otro tropiezo ante Pachuca.
Los Potros de Hierro se encuentran en la posición 16 con trece goles a favor, diecinueve tantos en contra y una diferencia de -6.
Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia la clasificación de la liga y buscar salir de la parte baja de la tabla.
¿Dónde ver FC Juárez vs. Atlante?
El encuentro entre FC Juárez y Atlante se llevará a cabo el próximo 20 de octubre de 2026 a las 19:00 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Partido correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; encuentro que se podrá disfrutar por FOX One, Canal 7 (Azteca 7) .