Tigres recibe a León en busca de escalar posiciones, mientras la Fiera intentará recuperarse de su derrota ante América

El encuentro entre Tigres y León, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará este martes 20 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión estará disponible a través de FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, FOX y Azteca 7, desde el Estadio Universitario.

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Los dos equipos llegan con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar puntos en la recta final de la fase regular.

Tigres buscará aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que León intentará dejar atrás el tropiezo de la jornada anterior para mantenerse en la pelea por la Liguilla.

¿Cómo llegan Tigres y León a la Jornada 13?

Bronca por las expulsiones en el Chivas vs Tigres | Imago7

Los felinos vienen de empatar 1-1 ante Chivas en el Estadio Akron, resultado con el que llegaron a 14 puntos y se ubicaron en la decimotercera posición de la tabla general. El conjunto regiomontano necesita una victoria para mejorar su lugar en la clasificación y recuperar terreno en el torneo.

Por su parte, León sufrió una derrota de 5-3 frente al América en un partido lleno de goles. Pese al resultado, la Fiera se mantiene en la séptima posición con 18 unidades, dentro de los primeros ocho lugares de la clasificación, por lo que buscará puntuar en su visita a Nuevo León.

Carlos Álvarez y Alejandro Zendejas de América pelean el balón con Salvador Reyes de León | Imago7

Horario y dónde ver Tigres vs. León EN VIVO