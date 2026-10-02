El encuentro entre India y Brasil se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de 2026 a las 08:00. Partido correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre; encuentro que se podrá disfrutar en Ge Globo y SonyLIV.
¿Cómo llegan ambos equipos?
La Selección de India llega a este encuentro después de empatar a uno ante Panamá; los asiáticos no vienen con tanto rendimiento de juego, pero demostrando que pueden competirle a cualquier equipo que se les plantee.
Por su parte, Brasil llega de un empate y una victoria contundente ante Australia en la Fecha FIFA, pero en el segundo encuentro le salió muy caro a la verdeamarela con la lesión de Raphinha.
Ante la baja de Raphinha de la Selección, serán Endrick, Estêvão y Vinícius; buscarán aprovechar el encuentro para continuar con su buen momento y ayudar a Brasil a conseguir otro triunfo.
¿Dónde ver India vs. Brasil?
El encuentro entre Croacia e Inglaterra se llevará a cabo el próximo 3 de octubre de 2026 a las 10:00 en el Salt Lake Stadium (Vivekananda Yuba Bharati Krirangan) de Calcuta, partido correspondiente a un amistoso de la Fecha FIFA de Septiembre; encuentro que se podrá disfrutar en Ge Globo y SonyLIV.