El partido tendrá como escenario la cancha del conjunto fronterizo, que atraviesa una campaña complicada

Los Bravos de Juárez recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro podrá seguirse en televisión abierta a través de Azteca 7, en un compromiso donde los fronterizos buscarán cerrar dignamente el campeonato, mientras que los queretanos intentarán sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en la Liguilla.

El partido tendrá como escenario la cancha del conjunto fronterizo, que atraviesa una campaña complicada y ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final. Por su parte, Querétaro llega con la necesidad de recuperar terreno en la clasificación, luego de sufrir una derrota ante Cruz Azul que complicó sus aspiraciones de mantenerse entre los primeros ocho lugares.

Necaxa vs FC Juárez en la Jornada 14, en un juego en Aguascalientes | IMAGO7

¿Cómo llegan FC Juárez y Querétaro a la Jornada 15?

Los Bravos de Juárez afrontan este compromiso después de ubicarse en el último puesto de la clasificación general, con apenas cinco puntos después de 14 jornadas disputadas. El equipo fronterizo intentará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita mejorar sus números en el cierre del Apertura 2026, luego de empatar frente a Necaxa en su presentación anterior.

Uno de los futbolistas que buscará marcar la diferencia para los locales es el colombiano Óscar Estupiñán, quien se ha convertido en su principal referente ofensivo con seis anotaciones durante el campeonato. Su capacidad para generar peligro dentro del área será fundamental si Juárez pretende complicar a una escuadra queretana que necesita recuperar confianza.

Mateo Coronel empata el partido para Querétaro ante Cruz Azul | IMAGO7

Del otro lado, los Gallos Blancos de Querétaro llegan ubicados en la novena posición de la tabla general con 20 unidades, por lo que una victoria podría resultar determinante para mantenerse en la disputa por los puestos de clasificación. Sin embargo, el conjunto visitante necesita dejar atrás la derrota por 3-1 frente a Cruz Azul y recuperar su mejor versión futbolística en una de las últimas oportunidades para sumar puntos importantes.

¿A qué hora y dónde ver Juárez vs. Querétaro EN VIVO?

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

Transmisión: Azteca 7 y FOX