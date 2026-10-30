La Hormiga González podría tener actividad este fin de semana

El Olympiacos visitará al AE Kifisia FC este sábado 31 de octubre, en partido correspondiente a la Jornada 9 de la Superliga de Grecia. El encuentro, que contará con la presencia del delantero mexicano Armando 'Hormiga' González en la convocatoria del conjunto visitante, comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. La transmisión para territorio mexicano y Latinoamérica estará disponible a través de Claro Sports Premium, mediante su servicio de suscripción en YouTube.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El conjunto de El Pireo llega a este compromiso como segundo lugar de la clasificación con 19 puntos, apenas dos por debajo del líder Panathinaikos. Los dirigidos por Imanol Alguacil atraviesan un buen momento futbolístico, pues acumulan cuatro victorias consecutivas en el campeonato, incluida una contundente goleada de 5-0 sobre Kalamata en su presentación más reciente.

Por si fuera poco, Olympiacos presume de tener la mejor defensa de la Superliga griega, con apenas dos goles recibidos en lo que va de la competición. Su solidez defensiva y el poderío de su plantilla lo colocan como favorito para conseguir los tres puntos, aunque también existe expectativa por conocer si la 'Hormiga' González tendrá minutos en el encuentro.

Armando 'Hormiga' González, en festejo de gol con Olympiacos, en Europa League | AP

Por su parte, AE Kifisia ocupa la séptima posición de la tabla con 11 unidades y buscará aprovechar su condición de local para complicarle el partido a uno de los principales candidatos al título. Los anfitriones también atraviesan una racha positiva, con tres victorias en sus últimos cuatro compromisos, incluida una reciente victoria 3-2 como visitantes frente al Iraklis.

En el historial reciente, Olympiacos mantiene una clara ventaja sobre Kifisia, con tres victorias y un empate en sus cuatro enfrentamientos oficiales más recientes. El antecedente más cercano terminó 1-1 el 20 de diciembre de 2025, mientras que en noviembre de ese mismo año los de El Pireo se impusieron 3-1 como visitantes.

De acuerdo con los momios disponibles, Olympiacos parte como favorito para llevarse la victoria, con una cuota de -244, mientras que el empate se cotiza en +310 y un triunfo de Kifisia en +625. Sin embargo, el atractivo principal para el público mexicano estará en la posible participación de Armando González, quien buscará aprovechar su oportunidad en el futbol europeo.

Jugadores de Olympiacos celebran con 'Hormiga' González | AP

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