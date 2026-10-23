La Temporada Regular del Apertura 2026 está a punto de terminar. La Liga MX entrará a uno de sus puntos cumbres en el semestre, con cupos abiertos para la Liguilla del balompié nacional.
La Jornada 14 tendrá un gran número de juegos atractivos, como es el caso de Monterrey vs Chivas y Pumas vs Tigres, encuentros que serán vitales en busca de un lugar en la Fiesta Grande del balompié mexicano.
¿Dónde ver la Jornada 14 de la Liga MX?
La Jornada 14 comenzará el viernes 23 de octubre, con el tradicional Viernes Botanero. La fecha tendrá como primer platillo el duelo entre Necaxa vs Juárez, los dos equipos que están al fondo de la tabla.
Partido: Necaxa vs Juárez
Fecha: Viernes 23 de octubre
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: FOX
Partido: Atlante vs Atlético San Luis
Fecha: Viernes 23 de octubre
Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: ESPN y Disney +
Los partidos de Liga MX del sábado 24 de octubre
Partido: León vs Toluca
Fecha: Sábado 24 de octubre
Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: FOX y FOX One
Partido: Monterrey vs Chivas
Fecha: Sábado 24 de octubre
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN
Partido: Pumas vs Tigres
Fecha: Sábado 24 de octubre
Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN
Los partidos de Liga MX del domingo 25 de octubre
La jornada dominical estará llena de acción, pues a diferencia del sábado, ahora la Liga MX contará con cuatro partidos. Dos de los cuatro grandes jugarán en busca de permanecer en la cima del balompié nacional.
Partido: Atlas vs Puebla
Fecha: Domingo 25 de octubre
Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: ViX Premium y TUDN
Partido: Querétaro vs Cruz Azul
Fecha: Domingo 25 de octubre
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: FOX
Partido: América vs Pachuca
Fecha: Domingo 25 de octubre
Horario: 19:05 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN
Partido: Tijuana vs Santos
Fecha: Domingo 25 de octubre
Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: FOX y FOX One