La Temporada Regular del Apertura 2026 está a punto de terminar. La Liga MX entrará a uno de sus puntos cumbres en el semestre, con cupos abiertos para la Liguilla del balompié nacional. 

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Dónde ver Pumas vs. Tigres: Canales y hora del partido de la Liga MX
Futbol

Dónde ver Pumas vs. Tigres: Canales y hora del partido de la Liga MX

La Jornada 14 tendrá un gran número de juegos atractivos, como es el caso de Monterrey vs Chivas y Pumas vs Tigres, encuentros que serán vitales en busca de un lugar en la Fiesta Grande del balompié mexicano.

Rayados, en festejo de gol, ante Puebla | IMAGO7

¿Dónde ver la Jornada 14 de la Liga MX?

La Jornada 14 comenzará el viernes 23 de octubre, con el tradicional Viernes Botanero. La fecha tendrá como primer platillo el duelo entre Necaxa vs Juárez, los dos equipos que están al fondo de la tabla.

  • Partido: Necaxa vs Juárez

  • Fecha: Viernes 23 de octubre

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: FOX

  • Partido: Atlante vs Atlético San Luis

  • Fecha: Viernes 23 de octubre

  • Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: ESPN y Disney +

Jugadores de Atlante celebrando anotación de Martín Sarrafiore | MEXSPORT

Los partidos de Liga MX del sábado 24 de octubre

  • Partido: León vs Toluca

  • Fecha: Sábado 24 de octubre

  • Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: FOX y FOX One

  • Partido: Monterrey vs Chivas

  • Fecha: Sábado 24 de octubre

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

  • Partido: Pumas vs Tigres

  • Fecha: Sábado 24 de octubre

  • Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

Nathan Silva y jugadores de Pumas reclamando. la expulsión del brasileño | IMAGO7

Los partidos de Liga MX del domingo 25 de octubre

La jornada dominical estará llena de acción, pues a diferencia del sábado, ahora la Liga MX contará con cuatro partidos. Dos de los cuatro grandes jugarán en busca de permanecer en la cima del balompié nacional. 

  • Partido: Atlas vs Puebla

  • Fecha: Domingo 25 de octubre

  • Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: ViX Premium y TUDN

  • Partido: Querétaro vs Cruz Azul

  • Fecha: Domingo 25 de octubre

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: FOX

  • Partido: América vs Pachuca

  • Fecha: Domingo 25 de octubre

  • Horario: 19:05 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

  • Partido: Tijuana vs Santos 

  • Fecha: Domingo 25 de octubre

  • Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: FOX y FOX One