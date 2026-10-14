El equipo de Andoni Iraola visita Austria para tratar de ser uno de los equipos con seis puntos de seis posibles

La ronda del primer par de partidos de miércoles en Champions League cuenta con un partido en el que un cuadro inglés como lo es Liverpool, podría ser uno de los líderes de la Fase de Liga, pues en caso de ganar, sumaría todos los puntos posibles al menos en el primer par de juegos. Este duelo, se podrá ver a través de la señal de Fox, o bien, de la aplicación Fox One a las 10:45 AM (tiempo del centro de México).

Los Reds son uno de los equipos que ganaron en su primer partido, mientras que LASK es uno de los clubes que no sumó nada, así que este compromiso, podría incluso dejarlos empatados en unidades si es que el cuadro austriaco se lleva el resultado en casa.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

En cuanto a su posición en la Fase de Liga y sin haberse jugado ningún partido de miércoles, Liverpool se ubica como el lugar 15 de la competencia, esto después de haber ganado su partido en contra de Atlético de Madrid en la primera jornada de la Champions de la 2026-2027. Por parte del LASK, por el momento se ubican en el puesto 27, siendo uno de los 12 equipos que quedarían eliminados de la competencia.

En cuanto a su más reciente partido, los Reds perdieron por goleada de 0-3 ante Manchester City en la Jornada 6 de la Premier League en Anfield, previo a eso, vencieron a Bournemouth a domicilio y eliminaron en Copa a Tottenham con un marcador final de 3-1. Un duelo antes, empataron a cero goles con Fulham y, previamente se dio la victoria en contra del Atleti en Champions.

Liverpool festeja victoria sobre Tottenham en Anfield | AP

Acerca del equipo de Austria, su primer partido de Champions lo perdieron ante AEK de Atenas 1-0 en Grecia, pero después en liga sumaron otra derrota ante Sturm Graz, posteriormente un empate 3-3 frente a TSV Hartberg. Su penúltimo duelo lo ganaron 2-1 contra el Fisrt Vienna y el más reciente lo perdieron 0-2 efrentándose a Rapid Wien.

¿Dónde ver el duelo de los Reds visitando Austria?