Los 'Ciudadanos' reciben al cuadro griego en casa este martes como parte de la tercera fecha del campeonato de clubes en Europa

Empatados en puntos dentro de la tabla general de la Fase de Liga de la Champions League, Manchester City y AEK Athens se enfrentan en Inglaterra este martes a la 1:00 PM (tiempo del centro de México), en un duelo que se podrá ver a través de las señales de Fox, ya sea su canal Fox+ (524 de Totalplay, 310 de Megacable, 540 de Izzi y Sky), o bien, a través de su aplicación Fox One.

Los dos equipos han sumado tan solo tres puntos en los dos primeros partidos que han jugado, por lo que deben de conseguir una victoria si quieren comenzar a pelear por un puesto directo en la ronda de Playoffs cuando la Fase de Liga termine. La localía podría significar algo bueno para los Citizens, pero todo dependerá del desarrollo del partido por parte de los dirigidos por Enzo Maresca.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Manchester City, con tan solo una victoria, marcha en el décimo séptimo lugar de la tabla de Fase de Liga, un puesto que está más cerca de la eliminación que de la clasificación directa; sin embargo, en caso de vencer en este duelo, se posicionarían en uno de los lugares más cercanos a la entrada directa a la ronda de Octavos de Final.

Por parte de AEK, ellos marchan en el puesto 20, con la misma cantidad de puntos que su rival, pero una peor diferencia goleadora; si ellos ganan, la pelea por los primeros puestos será para ellos y los ingleses deberán pelear en la parte de abajo.

Enzo Maresca durante el Manchetser City vs Ipswich en la J7 de la Premier League | AP

En cuanto a sus últimos resultados, el City viene de ganar por la mínima 3-2 ante Ipswich Town en la Jornada 7 de la Premier League, pero en cuanto a la Champions, su partido más reciente es la derrota en casa 2-4 ante PSG y previamente su victoria 0-2 en contra del Porto en calidad de visitante.

El partido más reciente de los atenienses no se jugó, pues la visita a Atromitos se ha aplazado; sin embargo, acerca de sus dos partidos de Champions League, AEK viene de perder 3-1 en contra de Shakhtar Donetsk y en la Jornada 1 viene de ganarle a LASK en casa 1-0. Este será su segundo duelo como viditante.

Erling Haaland celebra su gol ante el Ipswich | AP

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