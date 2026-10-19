Los alemanes vuelve a casa en busca de mantener el paso perfecto en la competición

El Stuttgart buscará mantener su paso perfecto en la tercera jornada de la Champions League 2026-27, cuando reciba al Atlético de Madrid en el Mercedes-Benz Arena y todas las incidencias las podrás seguir este 20 de octubre en punto de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, a través de FOX One o HBO Max.

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Stuttgart expone su invicto

El conjunto alemán afrontará el compromiso con seis puntos en su cuenta, producto de dos triunfos en sus primeras presentaciones. Con la confianza que le ha dado su arranque.

Sin embargo, el desafío no será sencillo para los dirigidos por Sebastian Hoeneß, quienes tendrán enfrente a uno de los clubes con mayor experiencia europea. El Stuttgart deberá mantener el orden defensivo y aprovechar su velocidad en ataque para poner en aprietos a un Atlético que suele destacar por su disciplina táctica y su capacidad para competir en escenarios de alta exigencia.

Atlético de Madrid gana a Manchester United en el Metropolitano | AP

¿Cómo llega el Atlético de Madrid?

Por su parte, el Atlético de Madrid llegará a territorio alemán con tres puntos, luego de registrar un empate y una victoria en sus dos primeros compromisos, de acuerdo con el balance planteado para esta previa.

Su triunfo más reciente fue ante el Manchester United con marcador de 2-0 y representó un impulso anímico importante para los rojiblancos, que ahora buscarán trasladar esas buenas sensaciones a un partido complicado como visitantes.

Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid | AP

El equipo dirigido por Diego Simeone sabe que sumar fuera de casa puede ser determinante para sus aspiraciones en la Champions League. Atlético buscará mantener la solidez defensiva y explotar los espacios que puedan dejar los locales.

Además, el ambiente en el Mercedes-Benz Arena promete ser un factor a considerar para los rojiblancos, pues la afición alemana buscará impulsar a su equipo en una cita de gran importancia.

Con dos objetivos distintos, pero con la misma necesidad de sumar, Stuttgart y Atlético de Madrid protagonizarán un duelo atractivo en la tercera jornada de la Champions League.

Atlético de Madrid vence al Espanyol con gol agónico | AFP

Fecha: 20 de octubre

Hora: 13:00

Transmisión: FOX One o HBO Max