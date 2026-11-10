¿Dónde ver Miss Universo 2026 en México? Estos son los canales y horarios de la final

La mexicana Fátima Bosch entregará la corona en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico. Conoce la fecha, los horarios y las plataformas para seguir la transmisión

La noche en que Fátima Bosch dejará de ser Miss Universo ya tiene fecha. El próximo martes 24 de noviembre de 2026, la mexicana subirá al escenario del certamen para entregar la corona que ganó en 2025, mientras representantes de distintos países competirán por convertirse en su sucesora.

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Para quienes siguen el concurso desde México, la ceremonia podrá verse a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro del país. La transmisión se realizará desde Puerto Rico y contará con opciones de televisión de paga y plataformas digitales, por lo que los espectadores podrán elegir cómo acompañar uno de los momentos más importantes de la competencia.

Este año, el concurso tendrá características particulares. Además de conmemorar su 75 aniversario, la organización espera reunir hasta 120 participantes y permitirá que el público tenga influencia directa en la selección de una de las semifinalistas mediante una votación oficial.

Fátima Bosch entregará la corona en una edición especial de Miss Universo

La sede de la ceremonia será el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choliseo, un recinto ubicado en San Juan que recibirá a las concursantes, sus equipos y los asistentes que acudirán a presenciar la elección de la nueva reina de belleza.

El evento forma parte de las actividades con las que Miss Universo celebrará sus 75 años de historia. El certamen comenzó en 1952 y, desde entonces, ha reunido a representantes internacionales que compiten por un título que va más allá de la pasarela y que también contempla su proyección pública y sus actividades sociales.

La organización estableció que las participantes comenzaran a llegar a Puerto Rico desde el 8 de noviembre, con el objetivo de integrarse a los ensayos y actividades previas. Entre los compromisos más importantes se encuentra el desfile de trajes nacionales, programado para el sábado 21 de noviembre, donde las representantes presentarán atuendos relacionados con las tradiciones y la identidad de sus países.

Posteriormente, el domingo 22 de noviembre se realizará la competencia preliminar, una de las etapas que anteceden a la selección de las finalistas. Además, la organización habilitó una votación para que los seguidores puedan apoyar a sus candidatas favoritas; la concursante que obtenga más votos asegurará un lugar entre las 30 semifinalistas de la gala definitiva.

Fátima Bosch entregará la corona de Miss Universo durante la edición número 75 del certamen de belleza./ AP

Para México, la atención también estará puesta en Fátima Bosch, originaria de Tabasco, quien concluirá su etapa como reina universal. La mexicana será protagonista del momento en que se anuncie a la ganadora y se realice el cambio de corona, una tradición con la que termina oficialmente cada reinado.

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026 y en qué canal se podrá ver en México?

La transmisión de Miss Universo está anunciada para el martes 24 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, lo que significa que en la Ciudad de México comenzará a las 18:00 horas. En Hermosillo, Sonora, podrá seguirse desde las 17:00 horas, mientras que en Puerto Rico iniciará a las 20:00 horas.

Los seguidores mexicanos tendrán la posibilidad de ver la competencia mediante Telemundo Internacional, siempre que su servicio de televisión de paga incluya esa señal. Otra alternativa será Universal+, plataforma de streaming que también tendrá disponible la transmisión en vivo para el público latinoamericano.

En territorio estadounidense, la ceremonia se podrá seguir a través de Telemundo y Peacock. Por su parte, las redes sociales de la televisora y el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento compartirán entrevistas, noticias y contenido adicional del concurso, aunque no se ha confirmado que la transmisión completa esté disponible de forma gratuita en YouTube.