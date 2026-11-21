La Jornada 17 del Apertura 2026 tendrá un duelo de pocas emociones

Querétaro recibirá a Necaxa este domingo 22 de noviembre a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Corregidora, en partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse a través de FOX y FOX One, en un duelo donde los Gallos Blancos buscarán cerrar el torneo con una victoria ante su afición, mientras que los Rayos intentarán despedirse del campeonato con un resultado positivo.

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Los Gallos Blancos llegarán al último compromiso de la fase regular ubicados en la posición 12 de la tabla general, con 20 puntos. El conjunto queretano atravesó una campaña irregular y mantuvo posibilidades matemáticas de clasificar durante el cierre del campeonato, aunque los resultados de otros equipos complicaron su panorama rumbo a la Liguilla.

Homenchenko lamentándose falla con Querétaro | MEXSPORT

¿Cómo llegan Querétaro y Necaxa a la Jornada 17?

Querétaro buscará aprovechar su condición de local para conseguir su última victoria del Apertura 2026. Los Gallos Blancos quieren cerrar su último partido en casa con tres puntos, tras los malos resultados

Por su parte, Necaxa llegará al Estadio Corregidora ubicado en la posición 17 con apenas 13 unidades. Los Rayos quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase final después de una campaña en la que no consiguieron la regularidad necesaria para competir por los puestos de clasificación.

Daniel Leyva, jugador de Necaxa | IMAGO7

El conjunto hidrocálido intentará conseguir su cuarta victoria del campeonato y evitar terminar el certamen con otra derrota como visitante. Necaxa buscará aprovechar su último compromiso para mejorar su posición en la tabla, mientras que Querétaro tratará de cerrar la fase regular con tres puntos frente a sus seguidores.

¿A qué hora y dónde ver Querétaro vs Necaxa?

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Horario: 19:10 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio Corregidora

Transmisión: FOX y FOX One