El equipo de la Eredivisie busca su tercer triunfo en la segunda competencia más importante de Europa

El AZ Alkmaar se mide de visita al Sparta Praha, equipo de la Liga de Chequia, en un duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Fase de Liga de la Europa League. El partido está programado para arrancar a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible a través de las pantallas de ESPN y Disney+.

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¿Cómo llega el AZ Alkmaar?

El equipo del mexicano Mateo Chávez es actualmente el cuarto lugar de la Eredivisie, gracias a una racha de ocho triunfos, dos empates y tres derrotas, que le permite sumar 26 unidades. Por su parte, en la Europa League se encuentran en la posición 14 de la tabla general con seis puntos.

Mateo Chávez en el AZ Alkmaar | x:@AZAlkmaar

En su último partido de liga, el AZ goleó 5-1 al Sparta Rotterdam, con todo y gol de Mateo Chávez, mientras que en la Europa League cayó 1-2 ante uno de los mejores equipos de la competencia, la Juventus de Turín.

El conjunto neerlandés buscará aprovechar su buen momento en el campeonato local para trasladarlo al escenario europeo, donde necesita sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la clasificación y acercarse a los primeros lugares de la Fase de Liga. Además, el mexicano Mateo Chávez podría tener nuevamente participación en un duelo importante para las aspiraciones de su equipo.

Derrota del AZ Alkmaar | x:@AZAlkmaar

¿Cómo llega el Sparta Praha?

En su liga local, el equipo checo ocupa el cuarto lugar, con 13 puntos de distancia respecto al líder. Actualmente suma una marca de siete triunfos, tres empates y cinco derrotas, para un total de 24 puntos.

En el plano internacional, el Sparta Praha se encuentra en el lugar 22 de la segunda competencia más importante del Viejo Continente. En la Europa League cuenta con cuatro puntos, gracias a un triunfo, dos empates y dos derrotas, siendo su último resultado una derrota de 1-3 ante el Bournemouth.

El conjunto checo intentará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado que le permita mejorar su posición en el torneo, pues la competencia comienza a entrar en una etapa clave y cada punto será fundamental para mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

FECHA: Jueves 26 de noviembre

HORA: 14:00 (hora centro de México)

LUGAR: Generali Arena, República Checa

TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +