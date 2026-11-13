Dos fondos en la recta final por el León; el Nou Camp también es parte de la venta

La Fiera será vendida en próximas semanas y así se mantiene la situación con los pretendientes

​Avenue Capital Group tomó fuertemente la delantera para hacerse del León, de acuerdo con fuentes que han tenido contacto con el conjunto esmeralda; sin embargo, se sabe que son dos los fondos de inversión que están en la recta final para que Grupo Pachuca tome una decisión, la cual será antes de finalizar el año.

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¿Cuál es el presente de ambos fondos?

​Hasta el momento, ambas sociedades de inversión siguen en puja; no obstante, Avenue Capital Group es la que está más cercana —sin que se pueda asegurar que sea un hecho— a las aspiraciones de Grupo Pachuca, que espera vender el equipo a una firma con una cartera económica de las más fuertes del mundo. Avenue Capital es un fondo estadounidense que en su momento lideró Marc Lasry, quien incluso fue copropietario de los Milwaukee Bucks de la NBA (2014 a 2023). Durante su gestión, la franquicia pasó de los últimos lugares a conseguir el campeonato de la NBA en 2021.

​Vendió su participación en 2023 con una valoración histórica récord para la franquicia: la compró en 350 millones de dólares y la vendió en 3,500 millones de dólares.

​Según medios financieros, luego de vender su parte en los Bucks, lanzó el Avenue Sports Fund, enfocado en la adquisición y financiamiento de franquicias deportivas, ligas emergentes, deporte femenino y tecnología ligada al entretenimiento deportivo.

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca | IMAGO7

El estadio

​León ha sido una de las franquicias más buscadas por los inversores. En su momento hubo más de 15 posibles compradores, pero ahora solo quedan dos. Uno de los puntos interesantes de la venta es que Jesús Martínez Murguía, hijo de Jesús Martínez, se quedará junto con sus hermanas con el 19.9 por ciento de las acciones, pues Grupo Pachuca (GP) solo venderá el 80 por ciento, como lo estipulan los estatutos de la Liga MX.

​Otro punto es que el grupo de inversión ganador también tendrá una parte del Estadio Nou Camp; sin embargo, ahí la mayoría de las acciones corresponderán a Grupo Pachuca, con lo que de alguna manera seguirá inmerso entre los nuevos inversionistas de la Liga MX.