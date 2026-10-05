DT de Alacranes se declara a favor del regreso del ascenso; pero, asegura que no pueden expresarse institucionalmente

Jair Real dejó un importante mensaje tras la victoria sobre Mineros de Zacatecas

La lucha sigue creciendo en busca del regreso del ascenso y ascenso en el futbol mexicano; ahora Jair Real, entrenador de los Alacranes de Durango, se ha mostrado a favor de la justicia deportiva aunque ha catapultado que no pueden expresarse institucionalmente.

¿Qué dijo el DT de Alacranes?

“Desde mi percepción, este ósea, el equipo tiene que quedarse independientemente de lo que suceda no hay descenso, por lo que entiendo no sé con qué vayan a salir más adelante”, empieza destacando en su conferencia de prensa tras la victoria ante Mineros por 4-2.

DT de Alacranes de Durango en partido de Alebrijes | IAMGO7

Jair Real rompió el silencio y se dijo a favor del regreso del ascenso y descenso y señaló que lo hace de manera personal: ·”Somos un grupo de gente del futbol con revancha que no podemos expresarnos institucionalmente en contra del ascenso y el descenso porque somos invitados.”

“Pero personalmente y título de Jair Real me expresó contundentemente a favor de este movimiento por, en busca de, de la meritocracia, institucionalmente no podemos, a nivel personal, con todo respeto me sumo a la causa”, destacó el DT.

Real aseguró que hay gente que se sigue sumando: “Y por lo pronto pues somos un grupo de revancheros. De gente que viene de Premier, gente que estuvimos acá, gente que fue capitán en primera división con Chivas y que estamos construyendo algo bien chingón sabiendo que solo nos podemos llevar un trofeo.”

Jugadores de la Jaiba y Cruz Azul Hidalgo en la Liga de Expansión | IMAGO 7

Aplauden palabras de Jair Real

Dichas palabras fueron resaltada por otras entidades y entre ellos leones Negros de la U de G que desde su cuenta de X aplaudió esta situación y lo respoteó el fragmento de la conferencia de prensa.

Por su parte, Roberto Galán, portero de Morelia también hizo eco sobre las emotivas palabras de Jair Campo dándole una caluroso bienvenida al grupo que lucha para el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX.

“¡Bienvenido a la lucha, profe Héctor! Me encanta ver cómo cada vez más personas del fútbol se animan a dar su opinión y a defender el ascenso y descenso, aunque institucionalmente, como tú mismo has dicho, muchas veces no puedan hacerlo”, mencionó.