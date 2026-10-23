VIDEO: Exestrella de la Liga MX se luce con golazo desde media cancha en la liga de Colombia

Edwin Cardona sorprendió con un espectacular disparo desde el medio campo para abrir el marcador en la victoria del Atlético Nacional por 3-0 ante Pasto

Edwin Cardona volvió a demostrar su calidad con un auténtico golazo en el futbol colombiano. El mediocampista de Atlético Nacional se lució con un disparo desde media cancha para abrir el marcador ante Deportivo Pasto, en un encuentro en el que su equipo terminó por llevarse los tres puntos con una contundente victoria.

El exjugador de la Liga MX aprovechó la oportunidad al minuto 13 para sorprender al guardameta rival con un remate de larga distancia que terminó en el fondo de las redes. La anotación rápidamente se convirtió en una de las acciones más destacadas del encuentro.

Edwin Cardona marca un golazo con Atlético Nacional

Cardona, quien tuvo un recorrido por el futbol mexicano con equipos como Rayados de Monterrey, Pachuca y Xolos de Tijuana, volvió a dejar muestra de su talento con una anotación que destacó por la distancia y la precisión del disparo.

El colombiano es uno de los referentes de Atlético Nacional, equipo que también estuvo bajo las órdenes del mexicano Efraín Juárez, quien conquistó títulos durante su etapa como entrenador del conjunto verdolaga.

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Atlético Nacional golea a Pasto en Colombia

La anotación de Cardona abrió el camino para la victoria de Atlético Nacional, que consiguió ampliar su ventaja en la segunda mitad del encuentro. José Escorcia marcó el segundo tanto al minuto 52, mientras que Juan Manuel Rengifo sentenció el 3-0 definitivo al minuto 90.

El conjunto verdolaga consiguió una victoria contundente, con Edwin Cardona como protagonista gracias a un espectacular gol desde media cancha que acaparó los reflectores.