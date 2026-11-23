El Apunte del Director: Chivas tiene la chance de tapar bocas al fin

El Guadalajara se sube al ring junto a los últimos tres campeones de Liga MX para pelear por el mejor proyecto deportivo de la actualidad

Así como atestiguamos la consolidación de los tres mejores proyectos deportivos en los últimos tres años, con sendos títulos del América, Toluca y Cruz Azul, es momento de que se encumbre un cuarto: Chivas, líder del torneo y ahora favorito al título.

El Guadalajara se sube al ring junto a los últimos tres campeones de Liga MX para pelear por el mejor proyecto deportivo de la actualidad. La transformación que encargó Amaury Vergara a su equipo está casi completa.

Primero con la base: qué clase de cantera tiene el Guadalajara, es el equipo que más futbolistas aporta al máximo circuito y es base de las Selecciones Mexicanas, soberbio trabajo que rinde frutos en el plantel estelar.

Y después por las contrataciones al fin inteligentes desde que Javier Mier y Alejandro Manzo tomaron las riendas, ya no son ‘marketineras’, sino analizadas por el rendimiento y soportadas con fuerte inversión.

Hoy, al fin el Rebaño tiene todo para demostrar que jugar con mexicanos sirve para ser campeón. Yo sigo pensando que en Liguilla falta el peso específico de los mejores extranjeros en nuestro futbol, pero confío que me puedan tapar la boca. Veamos.

Con mucha pena: Tigres y Pumas

De Universidad ya no se puede esperar mucho, Pumas cumplirá en mayo de 2027 los 16 años sin un título oficial. Perdió la fuerza de cantera y sus extranjeros pesan poco. Ahora hasta su afición bajó el promedio de asistencia. Una pena.

Y de Tigres se acabó la dinastía, peleaban por ser protagonistas y ahora que se fueron los directivos y futbolistas que les dieron tanta gloria volverán a ser del montón.

Inusual elección de Liguilla

Hoy se define el calendario de Liguilla desde Toluca y te adelanto que no será como piensa la mayoría: Chivas, primero en elegir por ser líder, decidió jugar la Vuelta en domingo, por lo que la Ida de los Cuartos será el jueves en Pachuca. Y Cruz Azul, segundo, va por el estilo, pues quiere cerrar también en domingo en el Azteca, por lo que será en León en jueves.

Y así, al América le queda la Vuelta en sábado y la Ida en Monterrey el miércoles, mismos días del Atlas ante Toluca, con cierre en Guadalajara. Qué chulada de Liguilla.

Los favoritos a Semifinales