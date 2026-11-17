A la cancha regia le acaban de pasar por encima tres conciertazos de doña Karol G, y todavía el juego de Cuartos de Final de las Rayadas esta semana, y sigue de lujo

Y de todo, mi Franky. Primero, la cancha, qué forma de aguantar para estar lista para recibir su primer partido de Selección Mexicana ante Jamaica. Después de que fue criticada por años, el Monterrey y la organización del Mundial en la Sultana le metieron casi 4 millones de dólares para el terreno de la Copa del Mundo y hoy se siguen viendo los beneficios.

Pues a la cancha regia le acaban de pasar por encima tres conciertazos de doña Karol G, y todavía el juego de Cuartos de Final de las Rayadas esta semana, y sigue de lujo; se mostró en el entrenamiento de ayer que está al 100% para el juego de hoy. Chulada, valió cada dólar.

Y luego lo de las marcas de los bancos, que ya sabes que BBVA le da nombre a la casa del Monterrey y ahora es Banorte la institución financiera del Tri, y como son rivales, había sido el gran problema por lo que no iba la Selección al estadio rayado. Pero se arreglaron y ya incluso ayer le quitaron las letrotas del banco al Gigante de Acero, igual que en el Mundial.

Hoy se espera el lleno a ocho años de la última visita de la Selección Mexicana a Monterrey, y además, me cuenta mi oreja regia, en el programa del partido habrá espacio para develar una placa en el estadio que lo acredita como mundialista y de haber hospedado el partido 1,000 en la historia del magno torneo fifero, con todo y firma de Infantino.

Se cuida y no de FIFA

Ya hablando de Infantino, se viven horas de nerviosismo al interior de la FIFA, pues mañana se vence el plazo para las candidaturas a la presidencia del máximo organismo futbolero, y ya le entró el que parece su gran contrincante ahora: el francés Philippe Diallo, quien, con el apoyo de UEFA y ahora Concacaf, sí le va a meter un susto a Gianni.

Pues me cuentan que justo el presidente de la Conca, Víctor Montagliani, había trabajado con la UEFA contender contra Infantino, pero al final decidió ceder su candidatura al galo para centrarse en la guerra que tiene en casa, en donde se especula que México quiere quitarle la silla de la confederación. Veamos cómo sale la jugada. La batalla está en marcha.

Sacaremos al Abuelo de la banca

Pues en el marco del partido regio, también habrá oportunidad para recordar a una leyenda de Selección que vive en Monterrey: al gran Abuelo Cruz, aquel delantero de Rayados que fue Mundialista en el 86 y que anotó el gol a Canadá para el pase del 94, que tendrá homenaje en el juego y además presentará un libro con sus memorias, ‘Sublime’, acompañado por Mikel Arriola.

¿Al Atlas? Lira costará más

Ya empezó a sacar humo el futbol de estufa de este invierno. Y salió el interés de los nuevos ricos del barrio, los del Atlas, por Erik Lira, titular de Cruz Azul y Selección. Se habla de 11 millones de dolarucos, pero te cuento que no saldrá de La Noria por esa cifra; le van a tener que echar más ganas los de Grupo Prodi de Pepe Miguel Bejos.