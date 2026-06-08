El Güiri Güiri sorprenderá con IA y sus personajes más queridos en el Mundial, junto a 'Joserra', en ESPN

​En ESPN están de plácemes. El cómico mexicano Andrés Bustamante, "El Güiri Güiri", ya fue confirmado para ser parte del equipo de talento del canal de cara a la Copa del Mundo que arranca este jueves en el Estadio Ciudad de México.

​El histrión, que marcó una época dorada junto a José Ramón Fernández, estará en el estudio con el personaje de 'Ponchito'. El miércoles comenzará su participación de lleno con este famoso personaje, uno de los más gustados por el público mexicano.

ESPN adquiere derechos de transmisión de Liga de Expansión | AP

¿Habrás sorpresas?

​Bustamante, quien tuvo una breve participación en el pasado Mundial de Catar 2026, sorprenderá a 'Joserra' con un invento que llevará a la vida a un universo distinto a Ponchito, el Doctor Chunga, el Hooligan y Johny Petardo, y también al mismo José Ramón Fernández.

​Andrés participará una decena de veces a lo largo del Mundial con estos personajes conocidos y queridos, pero transformados por inteligencia artificial, lo que seguramente agregará un toque de modernidad y tecnología que no se había visto en la televisión mexicana e internacional.

José Ramón Fernández y el Güiri-Güiri en 1996 l CAPTURA

¿Quién es el "El Güiri Güiri"?

​Andrés Bustamante, mejor conocido como "El Güiri Güiri", es uno de los comediantes y mentes creativas más brillantes y queridas de la televisión mexicana. Su estilo de humor blanco, surrealista, sumamente ingenioso e inocente marcó un antes y un después en la comedia en México, especialmente en las coberturas de eventos deportivos masivos como Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Joserra en Coapa | Crédito X:joserra_espn

​Bustamante se ha caracterizado por crear un universo entero de personajes entrañables, muchos de ellos supuestos "especialistas" o tipos comunes con los que hacía sketches interactuando con los conductores en el set, lo que significó un cañonazo para los televidentes.