El Clásico Tapatío de mañana será de alarido por la semana candente que han vivido ambos bandos y porque, al fin, Atlas está igualando en estatus al Guadalajara, por lo menos en este siglo

Con todo lo que está logrando, Atlas está por igualar a Chivas en categoría en lo que va de este siglo, en el que ambos tienen dos títulos de Liga MX y ahora, con su nuevo estadio, que será uno de los mejores del país, los Zorros pueden empatar en jerarquía al Rebaño Sagrado. Aunque le duela a los Chivahermanos.

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El Clásico Tapatío de mañana será de alarido por la semana candente que han vivido ambos bandos y porque, al fin, Atlas está igualando en estatus al Guadalajara, por lo menos en este siglo.

NO SE VA, EL PENTA NO SE VA

Tras más días de deliberación sobre cómo acomodar puestos en Doña Fede, hoy al fin anuncian a Enrique Nieto Junco como Vicepresidente de FMF para Selecciones Nacionales y Asuntos Internacionales, mientras que Ivar Sisniega no se va, sino que seguirá como Presidente de la Federación y se encargará de la estructura del futbol profesional, del desarrollo de talento y de la relación con entidades estatales. Así que resiste el Penta.

SIN OPCIONES PARA EQUIPO 19 Y 20

Hay que reconocer a los Leones Negros y su directiva: a pesar de los rumores de que comprarían su lugar en Liga MX como equipo 19 sólo por tener nuevo estadio, el Maestro Castellanos aclara que seguirán sus convicciones, luchando para forzar el ascenso de forma legal y luego buscar ganárselo por mérito deportivo.

En la Expansión no hay club que busque ser el 19 de Liga MX, porque significaría comprar franquicia y, entre los disidentes de la División, hay unanimidad de forzar la apertura y luego ganarlo en la cancha. Eso hay que reconocérselos, tienen ideales bien establecidos.

TRAS POLITIZAR, FUERON POR AYUDA A ESPAÑA

El empresario tequilero Arturo Lomelí, dueño de La Paz, viajó a España para reunirse con su socio Enrique Alfaro, exGobernador de Jalisco, quien le conectó a los políticos de Movimiento Ciudadano, como Mainez y Clemente Castañeda, que llevaron las protestas del ascenso a la Cámara de Senadores.

Se unieron con José Luis Higuera, directivo del Morelia y quien ahora radica en Madrid, para ir a pedir ayuda a un dueño que pueda mover la conversación entre los dueños, y no fue a Miguel Ángel Gil, quien ya deshizo al G8 que se estaba formando como grupo de contra en Doña Fede.