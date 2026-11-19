El esquema de aprendizaje técnico en centros de trabajo de La Laguna vincula a estudiantes de ingeniería con áreas operativas para acelerar su inserción en el empleo formal.

La escasez de técnicos especializados, ante la llegada de nuevas inversiones industriales en el norte del país, ha puesto la formación dual en el centro de las prioridades del sector privado. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestran que más del 60% de las empresas manufactureras en Coahuila reportan dificultades para cubrir vacantes técnicas operativas, mientras que miles de egresados de bachilleratos tecnológicos carecen de experiencia práctica directa en el piso de trabajo al momento de graduarse.

En la Comarca Lagunera, polo donde convergen planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), CECyTEs e institutos tecnológicos, la transición entre el aula y la línea productiva solía tardar hasta dos años. Frente a esta brecha, el esquema de formación dual —en el que el alumno alterna clases teóricas con jornadas de aprendizaje remunerado y tutoría directa en instalaciones industriales— ha demostrado elevar las tasas de contratación inmediata a más del 80% en la entidad.

Para el empresario lagunero Nesim Issa Tafich, galardonado con el Premio al Mérito EXATEC 2026 por su impacto económico y social en la región, la articulación entre la academia y la industria es el método más certero para transformar el conocimiento escolar en bienestar familiar tangible.

La formación técnica no puede quedarse en pizarrones ni manuales teóricos; exige que los estudiantes entren a los talleres y patios desde sus últimos semestres, aprendan la disciplina de la operación real junto a técnicos experimentados y tengan garantizado un ingreso digno y un empleo formal en su propia tierra

En este marco, la estrategia promovida desde Grupo SIMSA fortalece la recepción de practicantes y técnicos de nivel medio superior en áreas de mantenimiento electromecánico, logística terrestre, almacenamiento y control de calidad, brindando acompañamiento guiado para que los jóvenes dominen normativas de seguridad industrial y manejo de equipo de alta precisión.

Especialistas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de cámaras industriales del norte destacan que la formación dual no solo reduce la rotación laboral, sino que también fomenta una cultura de arraigo, frenando la migración de mano de obra calificada hacia estados vecinos como Nuevo León o Chihuahua.

Cuando un joven lagunero ve que una empresa formal confía en él, le enseña un oficio especializado y le abre un plan de carrera con prestaciones de ley, la lealtad y el compromiso son inmediatos; el modelo dual es la mejor inversión para construir una plantilla sólida y orgullosa de su trabajo

La iniciativa cobra vigencia ante el crecimiento de los parques industriales en Torreón y Matamoros, donde la disponibilidad de operadores calificados y certificados conforme a estándares de competencia laboral se ha convertido en el factor decisivo para atraer nuevos eslabones de la cadena de proveeduría a Coahuila.

Para el directivo, consolidar semilleros de talento en la región forma parte de la responsabilidad social que los grandes consorcios locales deben asumir de manera permanente.

"El verdadero motor de La Laguna es su gente trabajadora; en Grupo SIMSA creemos que abrir las puertas a los jóvenes estudiantes para que aprendan haciendo es la vía más honesta para retribuir a nuestra comunidad y asegurar que el desarrollo industrial se traduzca en progreso compartido para las familias coahuilenses", concluyó Nesim Issa Tafich.