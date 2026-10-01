Tomar apuntes con pluma y papel obliga a seleccionar y organizar la información, mientras que escribir en una computadora permite registrar más datos

Si eres de las personas que todavía llevan una libreta y una pluma para tomar apuntes, tu costumbre no necesariamente está relacionada con estar “anticuado”. Diversas investigaciones han encontrado que escribir a mano puede favorecer determinados procesos relacionados con el aprendizaje, la memoria y el procesamiento de información, especialmente cuando se trata de estudiar o comprender conceptos.

La diferencia está, en parte, en que escribir a mano suele ser más lento que teclear. Esto obliga a la persona a seleccionar las ideas importantes, resumirlas y reorganizarlas en lugar de intentar copiar cada palabra que escucha. Una investigación publicada en Educational Psychology Review en 2024 analizó 24 estudios realizados con estudiantes universitarios y encontró que tomar y revisar apuntes escritos a mano se relacionó con mejores resultados académicos, aunque escribir en computadora permitió producir una mayor cantidad de notas.

¿Por qué escribir a mano puede ayudar a procesar mejor la información?

Cuando una persona toma apuntes a mano, no puede registrar una conversación o una clase con la misma velocidad con la que habla el profesor o expositor. Por ello, debe decidir rápidamente qué información es importante y cómo puede resumirla.

Ese proceso puede hacer que los apuntes no sean una simple transcripción, sino una interpretación de lo que se está escuchando. En una clase, por ejemplo, una persona puede escuchar una explicación extensa y convertirla en unas cuantas palabras clave, flechas, ejemplos o pequeños esquemas. Al hacerlo, necesita comprender la información antes de plasmarla en el papel.

La investigación de 2024 sobre estudiantes universitarios encontró precisamente una diferencia entre ambos métodos: teclear permite tomar más apuntes, pero escribir y posteriormente revisar los apuntes a mano se asoció con un mayor rendimiento académico.

Escribir a mano puede ayudar a seleccionar y organizar las ideas principales mientras se toma nota. / iStock

¿Qué ocurre en el cerebro cuando escribes a mano?

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology analizó la actividad cerebral de 36 estudiantes universitarios mientras escribían palabras a mano con un lápiz digital o las tecleaban en un teclado.

Los investigadores encontraron que la escritura manual produjo patrones de conectividad cerebral más amplios que la escritura con teclado, particularmente en regiones centrales y parietales y en determinadas frecuencias relacionadas con procesos de atención, integración sensorial y aprendizaje. La explicación propuesta está relacionada con la cantidad de procesos que intervienen al escribir.

Al escribir a mano participan simultáneamente la percepción visual, el movimiento preciso de los dedos, la coordinación y la retroalimentación sensorial. En cambio, al utilizar un teclado, una tecla produce directamente una letra, por lo que el movimiento necesario para formar cada palabra es diferente. Esto no significa que escribir en computadora sea perjudicial, sino que ambas actividades involucran al cerebro de maneras distintas.

¿Es verdad que escribir a mano mejora la memoria?

La evidencia apunta a que puede ayudar en determinadas situaciones, especialmente cuando los apuntes se utilizan posteriormente para estudiar. La meta-análisis publicada en Educational Psychology Review encontró que los estudiantes que tomaban y revisaban apuntes escritos a mano obtenían mejores resultados académicos que quienes utilizaban únicamente el teclado. Sin embargo, los autores también encontraron una ventaja para la computadora: permite registrar una cantidad mucho mayor de información.

Por ello, no se trata simplemente de afirmar que una herramienta es buena y la otra mala. El beneficio de escribir a mano puede estar relacionado con el hecho de que obliga a procesar y seleccionar la información, mientras que la computadora facilita una transcripción más rápida.