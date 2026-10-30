La selección española conquistó la primera edición del Mundial FIFA Sub-15 tras golear a República Checa en la final.

España sigue sumando éxitos en el futbol internacional, ahora desde sus categorías inferiores. La selección española se proclamó campeona de la primera edición de la Copa Mundial FIFA y Festival Sub-15, luego de imponerse 3-0 a República Checa en la gran final disputada este viernes en Bakú, Azerbaiyán.

El conjunto dirigido por David Gordo consiguió el título con una actuación contundente y terminó el campeonato invicto, con nueve victorias y un empate que resolvió a su favor en la tanda de penales. El torneo reunió a representantes de 189 países y significó un nuevo reconocimiento para el trabajo de formación del futbol español.

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España conquista el Mundial Sub-15 con goleada sobre República Checa

La final se disputó en el Baku Crystal Hall y comenzó con oportunidades para ambos equipos. República Checa estuvo cerca de abrir el marcador por conducto de Kyklhorn, pero el guardameta Danel Castro, canterano del Real Betis, respondió para mantener su portería en cero. El encuentro se jugó bajo un formato especial de dos tiempos de 20 minutos.

España tomó ventaja al minuto 13 gracias a Tiago Polo, quien aprovechó una jugada de tiro de esquina. Después de recibir nuevamente el balón tras una combinación con Castellanos, el futbolista del Betis sacó un disparo de derecha que terminó en el ángulo, imposible de detener para el arquero checo.

Hernán Pérez, entrenador de la selección española Sub-15 | X: @brfootball

En la segunda mitad, el equipo de David Gordo amplió la diferencia con Bruno Fernández, quien aprovechó un rebote del guardameta Jerabek para colocar el 2-0. Finalmente, al minuto 31, Adrián Bielsa apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes, luego de un servicio desde la banda izquierda de Lucas Bernal, y sentenciar el 3-0 definitivo.

El camino de España para convertirse en campeona del mundo

La selección española tuvo un recorrido destacado desde la fase inicial del campeonato, en la que consiguió cinco triunfos frente a Chile, Congo, Tayikistán, Barbados y Kuwait. Posteriormente, superó a Gales en los dieciseisavos de final mediante una tanda de penales, después de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

En las siguientes rondas, España mostró su poder ofensivo al derrotar 4-1 a Ecuador en Octavos de Final, 5-0 a Colombia en cuartos y 6-2 a Grecia en semifinales. De esta manera, llegó al partido por el título con una importante cantidad de goles y terminó por confirmar su dominio ante República Checa.

Festejo de España luego de coronarse campeones del mundo Sub-15 | X: @brfootball