Hoyo en medio de una cancha en España | Captura de X

Los futbolistas tuvieron que utilizar materiales de construcción para reparar el terreno de juego y evitar la suspensión del encuentro

Un hecho insólito se presentó durante un partido de futbol amateur en España, luego de que un enorme socavón apareciera en medio de la cancha, obligando a detener el encuentro. La situación provocó que los propios jugadores dejaran momentáneamente el balón para convertirse en albañiles y reparar el terreno de juego.

El curioso episodio ocurrió durante el enfrentamiento entre la Cultural y Deportiva Cebrereña y el CD Astudillo, correspondiente a la Primera División Regional de Aficionados de Castilla y León. Lejos de suspender definitivamente el compromiso, los futbolistas y miembros del cuerpo técnico se organizaron para solucionar el problema y continuar con el partido.

¿Cómo apareció el socavón en pleno partido de futbol en España?

Todo ocurrió durante los primeros minutos del segundo tiempo, cuando un jugador del CD Astudillo detectó un enorme agujero en el césped y alertó al árbitro sobre el peligro que representaba para los futbolistas. Ante la situación, el silbante decidió detener las acciones mientras se buscaba una solución.

El socavón tenía una profundidad considerable, al grado de que uno de los jugadores introdujo prácticamente todo su brazo en el agujero para demostrar su tamaño. La escena generó sorpresa entre los presentes, pues continuar jugando en esas condiciones representaba un riesgo importante de lesión.

De acuerdo con el video, el entrenador de la Cultural y Deportiva Cebrereña llevó una carretilla con materiales de construcción, mientras varios jugadores comenzaron a trasladar ladrillos y otros objetos para rellenar el enorme hueco que se había formado en el terreno de juego.

Futbolistas se convierten en albañiles para evitar suspensión del partido

La situación tuvo un protagonista inesperado, pues uno de los futbolistas del conjunto local trabaja en el sector de la construcción, por lo que aprovechó sus conocimientos para orientar a sus compañeros sobre la mejor manera de reparar el desperfecto y permitir que el encuentro continuara.

Las labores improvisadas se prolongaron durante más de 15 minutos, tiempo en el que jugadores y miembros del cuerpo técnico trabajaron para cubrir el agujero. El peculiar momento quedó registrado en video por las cámaras de La 8 Ávila, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales por lo inusual de la escena.

Jugadores ayudan a tapar el hoyo en la cancha | Captura de X