La esposa de Pac comparte una memoria del luchador con su perro | Captura de pantalla

A casi un mes de su muerte, la compañera de vida de Ben, compartió un video que enterneció al público

El pasado 27 de septiembre, una de las noticias más escalofriantes en el mundo de la lucha libre llegó de manera completamente inesperada, pues Pac, recordado también como Neville en WWE, había perdido la vida de manera repentina a tan solo un día de haber brindado lo que terminó por ser su última lucha.

En sus redes sociales, Natalie Satterley, esposa de Ben, compartió un video que seguramente ha vuelto a sacar lágrimas de más de uno que lo haya observado, en donde se puede ver al luchador compartiendo tiempo con su perro salchicha, uno de los seres que más quería.

"Mis chicos"

Natalie Satterley volvió a publicar en redes sociales un recuerdo de su esposo Pac, a quien extraña a menos de un mes de que haya perdido la vida de manera repentina en Chicago. El video posteado en redes, muestra al luchador con su perro salchicha Wolfie sentados en una silla compartiendo tiempo juntos.

Ben Satterley (nombre real del luchador), se mostró absolutamente feliz en ese momento, pues era bien sabido que estar con su mascota era una de las actividades que más le gustaban al dueño del 'Black Arrow'. Ya anteriormente había compartido otra publicación en la cual le dedicó unas palabras por todo lo que le regaló a lo largo de sus años de matrimonio.

Gracias por nuestra hermosa vida juntos, cariño. Hace 21 años nos hicimos amigos, hace 19 nos enamoramos y hace 11 nos casamos. Dos almas entrelazadas en una sola; mi mejor amigo y mi otra mitad.

Se revela la causa de muerte

La muerte de Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC en AEW y Neville durante su etapa en WWE, conmocionó al mundo de la lucha libre el pasado 27 de septiembre. El luchador británico fue encontrado sin vida a los 40 años dentro de un automóvil en un estacionamiento de Des Plaines, Illinois, en circunstancias que inicialmente generaron incertidumbre sobre las causas de su fallecimiento.

Después de varias semanas de investigaciones, la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook confirmó que PAC murió a consecuencia de asma bronquial, una enfermedad respiratoria que puede provocar complicaciones graves. De acuerdo con la información difundida por el New York Post, las autoridades determinaron que el fallecimiento ocurrió por causas naturales, descartando otras circunstancias en torno a su muerte.

Se revelan detalles del fallecimiento de Pac | CAPTURA DE PANTALLA