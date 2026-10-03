Estados Unidos vs México aparece como el partido principal

El futbol internacional tendrá una jornada intensa este sábado 3 de octubre de 2026, con varios encuentros que atraerán los reflectores de los aficionados. Sin embargo, el partido que concentra mayor atención en México será el nuevo enfrentamiento entre Estados Unidos y la Selección Mexicana, correspondiente a la Fecha FIFA y programado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

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Estados Unidos vs México, el gran atractivo del día

El llamado Clásico de Concacaf enfrentará nuevamente a dos de las principales selecciones de la región. Estados Unidos llega después de derrotar 4-1 a Perú y 4-2 a Chile en sus compromisos anteriores, mientras que México buscará conseguir su primera victoria de la nueva etapa encabezada por Rafael Márquez, luego de sus primeros encuentros de esta ventana internacional. El partido está programado a las 20:00 horas del centro de México.

El encuentro tendrá además un significado especial por tratarse del duelo número 80 entre ambas selecciones. Estados Unidos será local en Glendale y Mauricio Pochettino continuará evaluando a su plantilla, mientras que México tendrá una nueva oportunidad para probar jugadores y consolidar conceptos bajo el mando de Márquez. La rivalidad se trasladará nuevamente al territorio estadounidense, donde se espera un ambiente importante en las tribunas.

Selección Mexicana previo al amistosos vs Perú | MEXSPORT

Croacia vs Inglaterra, otro duelo de alto perfil

En la UEFA Nations League, uno de los enfrentamientos más atractivos será el que protagonizarán Croacia e Inglaterra a las 10:00 horas. El partido representa una prueba importante para dos selecciones europeas de gran tradición, en una jornada que también tendrá actividad de Finlandia, Albania, Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo.

Harry Kane en celebración con la Selección de Inglaterra | AP

España ante República Checa

España también tendrá actividad cuando se mida con República Checa a las 12:45 horas. La selección española buscará imponer su propuesta frente a un rival que intentará competirle desde el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades. El compromiso forma parte de la programación de la UEFA Nations League y podrá seguirse en México a través de SKY Sports.

Selección de España en UEFA Nations league | AP

Suiza vs Eslovenia y Macedonia del Norte vs Escocia

La jornada europea también ofrecerá otros dos encuentros a las 12:45 horas: Suiza contra Eslovenia y Macedonia del Norte frente a Escocia. Ambos compromisos forman parte de la misma competencia continental y completarán una tarde con bastante actividad internacional para los aficionados que siguen la Nations League.

Argentina vuelve a la cancha

Argentina enfrentará a Burkina Faso a las 18:00 horas en otro de los amistosos internacionales destacados del sábado. La Albiceleste afrontará este compromiso dentro de su etapa de preparación posterior al Mundial, en un partido que también servirá para observar alternativas y nuevos elementos dentro del conjunto sudamericano. La transmisión para México está contemplada por ViX Premium.

Además de los partidos de selecciones, habrá actividad mexicana con Monterrey frente a Toluca a las 18:10 horas, mientras que la Liga MX Femenil tendrá tres encuentros: Querétaro contra Atlético de San Luis, Tijuana ante Atlante y Necaxa frente a Cruz Azul. También se disputarán partidos de la Liga de Expansión MX, por lo que los aficionados tendrán opciones prácticamente durante todo el día.

Messi lanza jersey edición especial para su despedida de la Selección Argentina | x: @adidasfootball