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Lucha

¡¿Están listos, Aguascalientes?! AAA anuncia que Verano de Escándalo regresa este 25 de julio

AAA anuncia Verano de Escándalo 2026 | AAA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:11 - 09 junio 2026
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AAA llevará uno de sus eventos más importantes del año, como ya es costumbre, a territorio hidrocálido con una cartelera que promete emociones rumbo a Triplemanía 34

La AAA volverá a encender los ánimos de la afición con el regreso de Verano de Escándalo a Aguascalientes. La empresa confirmó que una de sus funciones más importantes del calendario se celebrará el próximo 25 de julio, llevando a las máximas estrellas de la lucha libre mexicana a tierras hidrocálidas.

Después de todo lo que se vivió en el Máscara contra Máscara, la Tres Veces Estelar regresa más fuerte y lo hace para marcar el camino rumbo a Triplemanía 34 y se espera que tenga presencia de las mayores estrellas que la Caravana Estelar pueda ofrecer.

Grande Americano agradecido con todo México tras ganar en el Noche de los Grandes | AAA

Verano de Escándalo, una parada clave rumbo a Triplemanía

A lo largo de los años, Verano de Escándalo se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de AAA. El show ha sido escenario de luchas de campeonatos, rivalidades que comienzan a cocinarse de cara al magno evento y momentos que han marcado historia de la empresa.

La edición de 2026 no será la excepción, ya que servirá como plataforma para definir el rumbo de varias historias de cara a Triplemanía 34, con el Grande Americano como principal protagonista, en espera de ver a Dominik Mysterio o el recién desenmascarado Chad Gable.

Aunque no haya ninguna lucha confirmada o anunciada hasta el momento, se espera la participación de las principales figuras de AAA, que buscarán tener un papel más protagónico en la empresa.

Chad Gable reveló ser él quien daba vida al Original Grande Americano | Captura de pantalla

Aguascalientes volverá a recibir a las estrellas de AAA

La afición de Aguascalientes tendrá nuevamente la oportunidad de disfrutar de un evento televisado de AAA, algo que históricamente ha generado una gran respuesta por parte de los seguidores de la lucha libre en la región.

Con los boletos ya a la venta y con la expectativa de conocer los combates que integrarán la función, Verano de Escándalo comienza a perfilarse como una de las paradas obligadas del verano para los aficionados al pancracio mexicano.

Dominik Mysterio regresará a AAA el 20 de Junio | CAPTURA DE PANTALLA AAA
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