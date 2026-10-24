El histórico exluchador de WWE agradeció al personal médico en Tampa tras sufrir un fuerte golpe en el rostro

Luego de encender las alarmas en el mundo de la lucha libre tras sufrir un grave percance en Tampa, Florida, Ric Flair rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El legendario exluchador y miembro del Salón de la Fama de WWE se pronunció públicamente para enviar tranquilidad a sus seguidores, agradecer las muestras de afecto y detallar su estado de salud tras haber sido trasladado de urgencia a un centro médico.

Podría interesarte Lucha ÚLTIMA HORA: Ric Flair sufre impactante accidente y este es su estado de salud

El incidente ocurrió horas después de que el propio Nature Boy revelara que enfrenta un problema de salud delicado por un coágulo sanguíneo que le impide viajar en avión. De acuerdo con reportes de TMZ Sports, Flair sufrió una severa caída en la vía pública al salir de un restaurante, impactando fuertemente su rostro contra el suelo, lo que le provocó heridas en la cabeza y un sangrado considerable que requirió atención especializada.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el ícono de la lucha libre dedicó unas palabras de gratitud hacia el personal de salud que lo atendió durante la madrugada:

¡Gracias a todos por los mensajes y oraciones! Les responderé individualmente a cada uno a medida que recupere fuerzas. Gracias a todo el personal y doctores del Tampa General Hospital que me soportaron hasta las 4:30 a.m. Los aprecio a todos y les agradezco por todo lo que hicieron por mí. Estoy enfocado en mi sanación y recuperación en este momento. ¡Estaré bien!

Aclaración sobre sus redes sociales y su estado de salud

Además de informar sobre su recuperación física, Ric Flair aprovechó la publicación para deslindarse de publicaciones extrañas aparecidas en su cuenta de Facebook mientras se encontraba bajo cuidado hospitalario.

Charlotte celebra igual que su padre Ric Flair | WWE

"Solo para que lo sepan, para aquellos que preguntaban y se cuestionaban, ya no soy dueño de mi página de Facebook. Me disculpo por el comportamiento imprudente en las publicaciones de mi Facebook cuando estaba en el hospital. ¡Fue completamente inapropiado!", aclaró el gladiador.