Exfutbolista de Veracruz muere en Canadá y su familia pide ayuda para repatriar su cuerpo

La familia abrió una colecta virtual a través de la plataforma Go Fundme

Lamentablemente se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Guevara Campos, exfutbolista mexicano originario de Tuzamapan, localidad perteneciente al municipio de Coatepec, Veracruz.

El antiguo jugador perdió la vida el pasado 10 de noviembre en Canadá, a los 31 años, país al que había emigrado en busca de mejores oportunidades y con la intención de construir un futuro que también le permitiera apoyar económicamente a sus seres queridos.

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¿Cuál fue su trayectoria como jugador?

El apodado como el "Capitán Guevara" dejó su huella en las categorías infantiles que lo llevó a formar parte de las fuerzas básicas del Pachuca, donde participó en la categoría Sub-13. Posteriormente continuó su desarrollo en Pumas de la UNAM, institución en la que pasó por las divisiones Sub-15, Sub-17 y Sub-20, acercándose al objetivo de consolidarse como futbolista profesional.

Su trayectoria también incluyó experiencias en diferentes categorías del balompié nacional. Llegó a participar en la Segunda División Profesional con Pumas y posteriormente defendió los colores de Delfines de Coatzacoalcos, Reynosa y Tiburones Rojos, tanto en la Liga Premier como en el Ascenso MX.

Miguel Ángel Guevara Campos, exjugador mexicano | X:@imagendelgolfo_

Otro capítulo importante de su carrera llegó con Jaguares de la Universidad de Xalapa (UX), equipo del que fue capitán y con el que alcanzó uno de sus mayores logros deportivos al conquistar el campeonato de la CONADEIP en 2020.

Miguel decidió emigrar a Canadá con la esperanza de encontrar mejores condiciones laborales y oportunidades para salir adelante. Su partida dejó a familiares, amigos y antiguos compañeros en Veracruz, quienes ahora enfrentan la difícil tarea de organizar su regreso después de que se confirmara su fallecimiento. Hasta el momento, no se han difundido públicamente detalles sobre las causas de su muerte.

La situación económica representa uno de los principales obstáculos para sus seres queridos, debido a los elevados costos que implica trasladar sus restos desde Canadá hasta México, además de los trámites y gastos funerarios.

Este es el portal virtual para apoyar a la familia | gofundme.com

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