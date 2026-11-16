El juvenil recibió un pelotazo cuando jugaba con su equipo el FC Ezeiza

El futbol argentino atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Abel Núñez, joven jugador que formaba parte de las divisiones inferiores del FC Ezeiza y que también desarrollaba su carrera deportiva en el futsal con la Reserva de Nueva Estrella.

¿Qué sucedió?

El futbolista perdió la vida luego de sufrir un fuerte impacto en la cabeza durante un encuentro oficial. El lamentable episodio ocurrió durante un partido de la Quinta División del torneo Juveniles C de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), en el que FC Ezeiza se enfrentaba a Deportivo Muñiz por la sexta fecha de la Copa de Plata.

Dicho partido se disputaba en las instalaciones del Club Atlético La Sonia, en José C. Paz, provincia de Buenos Aires, cuando Núñez recibió un pelotazo de lleno en la cabeza después de un rechazo durante el desarrollo del juego.

Abel Núñez jugando para su equipo | X:@sportify_eter

Tras el impacto, el juvenil cayó sobre el terreno de juego y quedó sin reacción, por lo que recibió atención médica inmediata en el lugar y el partido tuvo que suspenderse. Ante la gravedad de la situación, fue trasladado posteriormente a un centro médico, donde los especialistas determinaron que necesitaba una intervención quirúrgica.

Pese a la intervención quirúrgica a la que fue sometido, el estado de salud de Abel no presentó la mejoría esperada y, después de permanecer internado, se confirmó su fallecimiento durante este 15 de noviembre.

Abel Núñez, jugador argentino que recibió golpe en la cabeza | X:Abel Núñez jugando para su equipo | X:@UltimaHoraEC_

FC Ezeiza lamentó la pérdida

Fue el propio FC Ezeiza el encargado de comunicar la noticia mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó el dolor que representaba perder a uno de sus jóvenes futbolistas.

"La noticia más dura que nos toca comunicar como club. Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar"; destaca el texto.

El conjunto argentino también recordó las circunstancias en las que ocurrió la tragedia y dedicó unas palabras a quienes acompañaron al jugador durante su proceso médico. "Hoy el futbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia", agregó FC Ezeiza, antes de enviar sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Abel. La institución concluyó su despedida con un mensaje: "Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia".