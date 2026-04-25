Explosión en Colombia: bomba deja muertos y heridos en plena carretera
Un atentado con explosivos sacudió este sábado 25 de abril de 2026 al suroccidente de Colombia, luego de que un artefacto detonara en la Vía Panamericana, una de las carreteras más importantes del país.
El ataque ocurrió en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), y dejó un saldo preliminar de al menos 7 personas fallecidas y más de 17 heridas, de acuerdo con autoridades locales.
¿Qué pasó en el atentado en Colombia?
De acuerdo con reportes oficiales, la explosión fue causada por un artefacto explosivo lanzado contra un vehículo que transitaba por la carretera, lo que provocó una fuerte onda expansiva que afectó a varios automóviles y transporte público.
El ataque generó:
Daños severos en vehículos
Un cráter en la carretera
Cierre total de la vía
Autoridades calificaron el hecho como un ataque indiscriminado contra la población civil.
Balance de víctimas y daños
El gobernador del Cauca informó que el atentado dejó:
7 personas muertas
Más de 17 heridos de gravedad
“Es una tragedia que nos desgarra como departamento”, expresó el mandatario estatal al referirse al impacto del ataque en la población.
Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras equipos de emergencia atendieron la zona.
Contexto de violencia en la región
El atentado ocurre en medio de una escalada de violencia en el suroccidente colombiano, donde en días recientes se han registrado otros ataques contra fuerzas de seguridad e infraestructura.
Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona y convocaron a reuniones de emergencia para contener la situación.
🔥🇨🇴 ¡Pánico en Colombia!— Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 25, 2026
Un ataque con bomba dejó 10 personas muertas y decenas de heridos en un tramo de la Vía Panamericana, donde varios vehículos que circulaban resultaron afectados
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