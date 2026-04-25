Explosión en Colombia: bomba deja muertos y heridos en plena carretera

Un atentado con explosivos sacudió este sábado 25 de abril de 2026 al suroccidente de Colombia, luego de que un artefacto detonara en la Vía Panamericana, una de las carreteras más importantes del país.

El ataque ocurrió en el sector de El Túnel, en Cajibío (Cauca), y dejó un saldo preliminar de al menos 7 personas fallecidas y más de 17 heridas, de acuerdo con autoridades locales.

El atentado ocurrió en una de las carreteras más importantes de Colombia. / RS

¿Qué pasó en el atentado en Colombia?

De acuerdo con reportes oficiales, la explosión fue causada por un artefacto explosivo lanzado contra un vehículo que transitaba por la carretera, lo que provocó una fuerte onda expansiva que afectó a varios automóviles y transporte público.

El ataque generó: Daños severos en vehículos

Un cráter en la carretera

Cierre total de la vía Autoridades calificaron el hecho como un ataque indiscriminado contra la población civil.

El ataque provocó daños en varios vehículos y el cierre de la carretera. / RS

Balance de víctimas y daños

El gobernador del Cauca informó que el atentado dejó: 7 personas muertas

Más de 17 heridos de gravedad “Es una tragedia que nos desgarra como departamento”, expresó el mandatario estatal al referirse al impacto del ataque en la población. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras equipos de emergencia atendieron la zona.

La explosión dejó al menos 7 personas muertas y más de 17 heridas. / RS

Contexto de violencia en la región

El atentado ocurre en medio de una escalada de violencia en el suroccidente colombiano, donde en días recientes se han registrado otros ataques contra fuerzas de seguridad e infraestructura.

Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona y convocaron a reuniones de emergencia para contener la situación.