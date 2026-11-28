Flow Fest y Bolo Fest 2026: conoce los operativos de seguridad, cierres y alternativas viales

Ambos eventos se realizarán durante este fin de semana en la CDMX / Especial

La SSC desplegará miles de policías, helicópteros, drones y binomios caninos para garantizar la seguridad de los asistentes

La Ciudad de México vivirá un fin de semana de música y celebraciones con la realización del Coca Cola Flow Fest 2026 y el tradicional desfile navideño Bolo Fest, dos eventos que movilizarán a miles de personas en diferentes puntos de la capital y para los cuales las autoridades prepararon importantes dispositivos de seguridad y vialidad.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que desplegará a miles de elementos policiales, quienes estarán respaldados por vehículos oficiales, motocicletas, grúas y helicópteros, además de contar con drones y perros especializados en la detección de sustancias ilícitas y explosivos para el festival de música urbana.

Los operativos tienen como objetivo proteger la integridad física y patrimonial de los asistentes, prevenir conductas delictivas, mantener el orden en las inmediaciones de los eventos y reducir las afectaciones a la circulación vehicular durante las celebraciones.

La SSC desplegará operativos especiales por el Flow Fest y Bolo Fest 2026 / Especial

Así será el operativo de seguridad para el Flow Fest 2026

Con motivo de los conciertos del Coca Cola Flow Fest 2026, que se realizarán este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP, ubicados en la alcaldía Iztacalco, la SSC anunció un dispositivo especial de vigilancia para ambas jornadas.

Para el festival de música urbana y reggaetón, cuyas actividades comenzarán a las 14:00 horas durante los dos días, la dependencia destinará mil 362 uniformados, quienes estarán apoyados por diferentes recursos terrestres y aéreos.

El dispositivo de seguridad contará con: Mil 362 uniformados.

44 vehículos oficiales.

20 motocicletas.

Dos drones.

Nueve grúas.

Un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

Asimismo, 567 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) participarán en labores de seguridad y supervisión dentro del recinto. Los elementos también realizarán recorridos en las inmediaciones del festival para prevenir posibles delitos y combatir la reventa de boletos.

Miles de policías vigilarán los eventos de este fin de semana en CDMX / Especial

Habrá perros especializados en detectar drogas y explosivos en el Flow Fest

Una de las medidas que destaca dentro del operativo anunciado por la SSC será la participación de seis binomios caninos de la Policía Bancaria e Industrial, especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos.

Se trata de Zory, Mali, Randy, Kali, Zeus y Kira, quienes apoyarán a los elementos policiales mediante revisiones no intrusivas en diferentes espacios del recinto, como parte de las acciones preventivas para proteger a los asistentes.

Además, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizará labores de vialidad para facilitar el desplazamiento de automovilistas y peatones, mantener el control del estacionamiento y agilizar la salida del público una vez que concluyan los conciertos.

Binomios caninos participarán en el operativo de seguridad del Flow Fest / Especial

Flow Fest 2026: ¿Cuáles son las alternativas viales?

Debido a la concentración de asistentes en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y el Estadio GNP, las autoridades recomendaron a los automovilistas considerar rutas alternas para evitar complicaciones en sus traslados.

Las alternativas viales proporcionadas por la SSC son: Calzada Ignacio Zaragoza.

Canal Río Churubusco.

Eje 4 Oriente.

Avenida Plutarco Elías Calles.

Avenida Té.

Avenida Francisco del Paso y Troncoso.

Eje 3 Oriente.

Bolo Fest 2026 contará con más de dos mil policías

La vigilancia también se reforzará en la zona centro de la Ciudad de México con motivo del Bolo Fest 2026, el tradicional desfile navideño que se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre a partir de las 15:00 horas y que reunirá a familias en una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

Para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará dos mil 221 policías, quienes realizarán labores de vigilancia, prevención del delito y control del tránsito durante el recorrido.

El operativo del desfile navideño contará con los siguientes recursos: Dos mil 221 policías.

74 unidades oficiales.

36 motocicletas.

Cinco grúas.

Una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Un helicóptero de los Cóndores.

Durante el evento se implementarán cortes a la circulación vehicular conforme avance el desfile, con la finalidad de facilitar el desplazamiento de los contingentes, proteger a los espectadores y prevenir incidentes.

¿Cuál será la ruta del Bolo Fest 2026 en CDMX?

El tradicional desfile navideño comenzará en el Ángel de la Independencia y recorrerá distintos puntos emblemáticos de Paseo de la Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución, donde concluirán las actividades.

El recorrido contempla los siguientes puntos: Ángel de la Independencia.

Glorieta del Ahuehuete.

Monumento a Cuitláhuac.

Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Monumento a la Revolución.

Ante los cortes a la circulación que se realizarán durante el desfile, la SSC recomendó utilizar como alternativas viales Circuito Interior, Eje 1 Norte, avenida Chapultepec, Dr. Río de la Loza, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Arcos de Belén.

Recomendaciones de seguridad para asistir al Flow Fest y Bolo Fest 2026

Ante la concentración de miles de personas durante ambos eventos, las autoridades capitalinas llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones, respetar las indicaciones del personal de seguridad y mantenerse alerta para evitar situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

Entre las recomendaciones emitidas por la SSC para los asistentes al Flow Fest destacan: Utilizar ropa y calzado cómodos.

Identificar las salidas y rutas de emergencia.

Respetar las señalizaciones y las indicaciones del personal de seguridad.

Evitar llevar cinturones, mochilas, objetos de vidrio y punzocortantes.

Establecer un punto de reunión con amigos o familiares.

No subir a bardas, marquesinas, barandales o templetes.

Retirarse de lugares que presenten condiciones de riesgo.

Acudir con el policía más cercano en caso de presenciar o ser víctima de un delito.

Evitar aglomeraciones y desalojar los recintos de manera ordenada.

Verificar que se cuente con todas las pertenencias antes de retirarse.