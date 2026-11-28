FOTOS: ¿Cuándo fue la última vez que nevó en la CDMX? Así fue la histórica nevada

El Zócalo, Chapultepec y Paseo de la Reforma lucieron como pocas veces / Redes Sociales

Ante la posibilidad de nieve y aguanieve por la primera tormenta invernal, recordamos aquella madrugada en la que la ciudad se cubrió de blanco

La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 ha despertado la curiosidad de los capitalinos ante la posibilidad de que se registre caída de nieve o aguanieve en las zonas altas de la Ciudad de México durante este fin de semana. Aunque se trata de un fenómeno poco frecuente en la capital del país, existe un episodio que permanece en la memoria de varias generaciones: la histórica nevada del 11 de enero de 1967.

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Aquel miércoles, los habitantes de la entonces capital del país despertaron con un paisaje completamente distinto al habitual. Calles, avenidas, parques, monumentos y edificios quedaron cubiertos por una capa de nieve que sorprendió a miles de personas, quienes salieron de sus hogares para disfrutar de un espectáculo natural pocas veces visto en la ciudad.

Han transcurrido casi 60 años desde aquel acontecimiento y, aunque en las regiones montañosas de la capital se han presentado precipitaciones invernales, la Ciudad de México no ha vuelto a experimentar una nevada de la misma magnitud que la registrada en enero de 1967.

La Ciudad de México se cubrió de nieve el 11 de enero de 1967 / Redes Sociales

¿Cómo fue la histórica nevada de 1967 en la Ciudad de México?

De acuerdo con registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno meteorológico comenzó días antes en el norte de México y avanzó hasta alcanzar el centro del territorio nacional durante la madrugada del 11 de enero de 1967, cuando las temperaturas en la capital descendieron hasta los cuatro grados bajo cero.

Algunas referencias históricas señalan que los primeros copos de nieve comenzaron a caer alrededor de las 23:00 horas del 10 de enero, mientras que otros registros sitúan el inicio del fenómeno cerca de las 02:00 horas del día siguiente. Conforme avanzó la madrugada, la precipitación se extendió hacia diferentes puntos de la ciudad.

Entre las primeras zonas que registraron caída de nieve estuvieron San Jerónimo, el Pedregal de San Ángel, la Unidad Independencia, Mixcoac y Tacubaya. Posteriormente, el fenómeno alcanzó lugares emblemáticos como Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec y el Centro Histórico, donde el paisaje urbano quedó cubierto de blanco.

La histórica nevada sorprendió a miles de capitalinos / Redes Sociales

El día que el Zócalo y Chapultepec se cubrieron de nieve

Las imágenes de aquella jornada se convirtieron en parte de la memoria histórica de la Ciudad de México. Espacios como Ciudad Universitaria, San Ángel, Chapultepec y el Zócalo ofrecieron una postal inusual para sus habitantes, quienes pocas veces habían tenido la oportunidad de observar nieve en las calles de la capital.

En diferentes puntos de la ciudad se registraron acumulaciones de entre cinco y ocho centímetros de nieve, mientras que en las inmediaciones del Ajusco, debido a su altitud y a las bajas temperaturas, la capa blanca llegó a alcanzar hasta 60 centímetros.

Para muchas familias, aquella mañana representó una oportunidad para salir a las calles, construir muñecos de nieve, organizar guerras de bolas y disfrutar de un paisaje que difícilmente volverían a presenciar en las zonas urbanas de la capital.

Los termómetros descendieron hasta cuatro grados bajo cero / Redes Sociales

La nevada de 1967 también dejó consecuencias trágicas

Aunque las fotografías y los recuerdos de aquella jornada suelen estar relacionados con la alegría de los capitalinos, la histórica nevada también dejó graves consecuencias para la población, particularmente entre las personas que no contaban con los recursos necesarios para protegerse de las temperaturas extremas.

Los reportes históricos señalan que entre 30 y 40 personas fallecieron por causas relacionadas con el frío. También se registraron desbordamientos de ríos en el norte de la ciudad, afectaciones en carreteras y casos de personas que quedaron atrapadas durante sus desplazamientos.

Algunas de las víctimas fallecieron por intoxicación con monóxido de carbono, debido al uso de anafres para calentar espacios cerrados, una práctica que representa un riesgo considerable cuando no existe ventilación adecuada.

Si bien existen antecedentes de nevadas en la capital durante 1907 y 1920, la registrada el 11 de enero de 1967 permanece como la última gran nevada que alcanzó distintas zonas urbanas de la Ciudad de México.

En las inmediaciones del Ajusco se registraron hasta 60 centímetros de nieve / Redes Sociales

¿Podría volver a nevar en la CDMX este fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los efectos de la primera tormenta invernal podrían favorecer la caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de la Ciudad de México durante este fin de semana, principalmente en regiones ubicadas por encima de los dos mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Las condiciones favorables para este fenómeno fueron previstas principalmente durante la noche del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de noviembre. Sin embargo, la posibilidad de precipitaciones invernales en las zonas altas no significa que las calles y avenidas de toda la capital vayan a cubrirse de nieve.