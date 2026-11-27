La Liga MX no ha tenido un cierre en el 2026, año mundialista, pues apenas se han jugado los Cuartos de Final de Ida del Apertura; sin embargo, ya hay algunos equipos que están buscando llegar mejor armados de cara a la segunda parte de la temporada, presentada en forma del torneo de Clausura 2027.
Uno de los equipos que más se ha comenzado a mover en el mercado de pases es Necaxa, pues ya ha dado de baja a algunos futbolistas; sin embargo, en cuanto a altas será difícil, pues la ventana de transferencias no está abierta todavía.
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Así marcha el mercado de fichajes
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Bajas: Renato Veiga, regresa a Palmeiras
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Bajas: Lorenzo Faravelli, Emilio Martínez, Luis Jiménez, Misael Pedroza, Rogelio Cortéz, Christopher Andrade, Carlos Vargas, Kevin Rosero
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