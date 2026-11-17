El exdefensor catalán manifestó su desacuerdo con la decisión tomada por el Comité de Competición

Gerard Piqué rompió el silencio sobre la sanción de 12 partidos impuesta a Jesús Owono, portero del FC Andorra, después del trágico choque con Jesús de Miguel durante el encuentro frente al Tenerife. El exdefensor del Barcelona cuestionó la decisión del Comité de Competición y consideró que el castigo resulta injusto para el guardameta, debido a las circunstancias en las que ocurrió la jugada.

A través de un video publicado en TikTok, el propietario del conjunto andorrano expresó sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, conocido como Demi, y reconoció el impacto que la tragedia provocó en el entorno del futbol. Sin embargo, también manifestó su desacuerdo con la resolución disciplinaria, al considerar que las autoridades tomaron en cuenta las consecuencias del accidente por encima de la acción realizada.

"Imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción lo coloca en una situación injusta; él no es el responsable de lo que ha sucedido. La sanción debe valorar la acción cometida, no sus consecuencias", declaró Piqué al defender al guardameta del FC Andorra.

Gerard Piqué, exjugador español y dueño del FC Andorra | AP

¿Por qué Gerard Piqué considera injusta la sanción a Jesús Owono?

El exfutbolista español argumentó que la acción de Owono debe analizarse como una jugada accidental, debido a que tanto el portero como Jesús de Miguel se encontraban disputando el balón al momento del impacto. Desde su perspectiva, el desenlace de la jugada no debería determinar la gravedad del castigo disciplinario.

Para respaldar su postura, Piqué recordó una acción ocurrida durante el encuentro entre Albacete y Sabadell, en el que Corpas golpeó en la cabeza a Quadri durante una disputa aérea. Según explicó, aquella jugada terminó con una sanción de tres partidos, a diferencia de los 12 encuentros impuestos a Owono, pese a que ambas acciones involucraron impactos en la cabeza.

El propietario del FC Andorra también señaló que la necesidad de encontrar responsables después de una tragedia puede influir en la valoración de este tipo de situaciones. Piqué insistió en que el guardameta no tuvo intención de provocar el desenlace y consideró que las consecuencias emocionales del accidente permanecerán mucho más tiempo que la propia suspensión deportiva.

Gerard Piqué recuerda el accidente que sufrió con Víctor Valdés en Barcelona

Durante su explicación, Gerard Piqué recordó el fuerte choque que protagonizó con Víctor Valdés en las Semifinales de la Champions League de 2012, cuando ambos futbolistas defendían la camiseta del Barcelona frente al Chelsea. El impacto le provocó una conmoción cerebral y obligó a que recibiera atención hospitalaria después de abandonar el terreno de juego.

"Sufrí un impacto en la cabeza e intenté seguir jugando sin ser consciente de nada. Me sustituyeron al verme completamente desorientado y no recuerdo absolutamente nada hasta que desperté ingresado en el hospital. El desenlace pudo haber sido mucho más grave; estuve inconsciente y requirió hospitalización. Sin embargo, fue mi propio guardameta quien me golpeó y bajo ningún concepto Víctor fue el culpable, ni lo habría sido si las consecuencias hubiesen sido peores", recordó el exdefensor.

Finalmente, Piqué reiteró su respaldo a Jesús Owono y aseguró que el futbolista necesitará tiempo para recuperarse emocionalmente de lo sucedido. El propietario del Andorra insistió en que las autoridades deportivas deben diferenciar entre una acción intencional y un accidente durante la disputa del balón, especialmente cuando las consecuencias de una jugada resultan trágicas.