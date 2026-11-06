¡Hasta en cinco mil pesos! Revenden acreditaciones para estar a pie de cancha en partidos de Chivas

En redes sociales ofrecen pases para ingresar a la zona de cancha durante los partidos del Guadalajara

La reventa en el futbol mexicano continúa encontrando nuevas formas de negocio, ya que el mercado alcanzó las acreditaciones que permiten ingresar a la zona de cancha del Estadio Akron, pues a través de redes sociales se ofrecen pases para presenciar los partidos de Chivas desde un lugar privilegiado.

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Por medio de Facebook se difundió la venta de acreditaciones para el encuentro entre Cruz Azul y Guadalajara. Estos accesos supuestamente permiten permanecer a pie de cancha y estar cerca de los futbolistas durante el partido; sin embargo, entre las condiciones señaladas para los compradores se encontraba la prohibición de portar la camiseta de alguno de los equipos y consumir bebidas alcohólicas.

RÉCORD pudo conocer que el precio de estas acreditaciones alcanzaría los 3 mil 500 pesos para el partido de este fin de semana. Para los encuentros de Liguilla, los costos podrían elevarse hasta los 4 mil o 5 mil pesos, con la posibilidad de aumentar conforme Chivas avance en la competencia.

Capturas con el supuesto vendedor de acreditaciones

Además, se pudo saber que no se trataría de una práctica aislada, sino de una actividad que presuntamente se realiza cada jornada, por lo que la comercialización de estos accesos podría llevarse a cabo desde el inicio del torneo.

La reventa de acreditaciones, un problema que alcanza otros eventos deportivos

La comercialización irregular de acreditaciones no es exclusiva del futbol mexicano. En eventos de gran magnitud, la Fórmula 1 en México, también se detectaron casos relacionados con la venta de gafetes para ingresar a zonas restringidas. Durante operativos recientes se reportó la detención de 30 personas y la identificación de 36 acreditaciones falsas, algunas de las cuales se ofrecían hasta en 50 mil pesos.

Capturas con el supuesto vendedor de acreditaciones