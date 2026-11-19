Actualmente se reportan 14 casos activos y se prepara un plan de respuesta de 90 días / Magnific

México perdió su reconocimiento internacional como país libre de transmisión autóctona de sarampión

La situación del sarampión en México volvió a generar preocupación después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informara que el país perdió su reconocimiento como territorio libre de transmisión autóctona de esta enfermedad. La decisión se dio a conocer el 17 de noviembre de 2026 y también involucró a Estados Unidos y Bolivia, debido a que el virus ha mantenido una circulación continua durante al menos 12 meses.

Ante las dudas sobre la gravedad de los contagios, la Secretaría de Salud (SSa) aclaró que perder este reconocimiento internacional no significa que México se encuentre ante una emergencia sanitaria ni que exista un incremento descontrolado de casos. La dependencia explicó que el país mantiene una estrategia nacional de vacunación y vigilancia epidemiológica con la que busca interrumpir la transmisión del virus y conseguir el cierre del brote durante 2027.

De acuerdo con las cifras presentadas por las autoridades sanitarias, México registra actualmente 14 casos activos de sarampión, de los cuales 12 se concentran en Chiapas. Además, 12 entidades federativas acumulan tres meses o más sin nuevos contagios, mientras que la campaña nacional de vacunación ha permitido aplicar 40.9 millones de dosis entre 2025 y 2026, con una cobertura poblacional reportada de 90 por ciento.

México perdió su reconocimiento como país libre de transmisión autóctona de sarampión / Magnific

Sin embargo, el panorama también incluye cifras que reflejan el impacto de la enfermedad durante los últimos meses. Según los registros de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud, desde enero de 2025 hasta el 13 de noviembre de 2026 se han confirmado 20 mil 701 casos y 50 fallecimientos relacionados con el sarampión, por lo que las autoridades consideran necesario mantener las acciones preventivas y reforzar la vacunación en las zonas donde todavía existe transmisión.

¿Existe o no un brote de sarampión en México?

Sí, México ha registrado un brote de sarampión que todavía no se considera cerrado, aunque la Secretaría de Salud sostiene que la situación actual no representa una emergencia sanitaria ni un crecimiento fuera de control de los contagios.

La dependencia explicó que la pérdida del reconocimiento internacional responde a criterios epidemiológicos relacionados con el tiempo durante el cual el virus ha circulado dentro del territorio nacional. En este caso, la transmisión continua durante al menos un año fue suficiente para que la OPS retirara el estatus que México mantenía como país libre de transmisión autóctona.

La Secretaría de Salud puntualizó que esta decisión “no significa una emergencia sanitaria, ni un aumento descontrolado de casos”.

La aclaración busca distinguir entre la existencia de un brote y la declaración de una emergencia sanitaria. Aunque ambas situaciones están relacionadas con enfermedades infecciosas, no significan lo mismo: un brote puede mantenerse bajo vigilancia y control sin que necesariamente se declare una emergencia de alcance nacional.

La Secretaría de Salud aseguró que la situación no representa una emergencia sanitaria / Magnific

En este sentido, las autoridades mexicanas aseguran que la estrategia de vacunación implementada durante los últimos dos años ha permitido reducir la transmisión y avanzar hacia el cierre del brote, aunque todavía existen entidades donde se siguen detectando casos.

¿Por qué México perdió su estatus de país libre de sarampión?

La Organización Panamericana de la Salud informó que México, Estados Unidos y Bolivia perdieron su reconocimiento como países libres de transmisión autóctona de sarampión debido a que el virus circuló de manera continua durante al menos 12 meses.

Este reconocimiento internacional se relaciona con la capacidad de un país para demostrar que ha interrumpido la transmisión sostenida del virus dentro de su territorio. Cuando se documenta circulación continua durante el periodo establecido por los organismos sanitarios, el país deja de cumplir con los criterios necesarios para conservar ese estatus.

La decisión no implica que todas las entidades mexicanas tengan brotes activos ni que el número de contagios esté aumentando de manera uniforme. De hecho, la Secretaría de Salud señaló que 12 estados llevan al menos tres meses sin registrar casos, aunque la persistencia de transmisión en otras regiones impide considerar que el brote nacional haya concluido.

Para recuperar el reconocimiento, México deberá demostrar nuevamente que consiguió interrumpir la circulación autóctona del virus durante el periodo requerido y presentar la documentación epidemiológica correspondiente ante la OPS.

México registra 14 casos activos de sarampión, según el reporte de las autoridades sanitarias / Magnific

¿Cuántos casos activos de sarampión hay en México y qué estados son los más afectados?

Según la información más reciente proporcionada por la Secretaría de Salud, actualmente existen 14 casos activos de sarampión en México, de los cuales 12 se encuentran en Chiapas. Esto significa que esa entidad concentra la mayoría de los contagios activos reportados por la dependencia.

La cifra debe distinguirse del total acumulado desde el inicio del periodo de vigilancia. Los registros de la Dirección de Epidemiología indican que, entre enero de 2025 y el 13 de noviembre de 2026, se confirmaron 20 mil 701 casos y 50 defunciones relacionadas con la enfermedad.

Durante ese periodo, las 32 entidades federativas registraron casos notificados, mientras que Jalisco, Chihuahua y Chiapas aparecen entre los estados con las mayores cantidades de contagios acumulados.

Aunque actualmente se reporta una cantidad reducida de casos activos, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica debido a que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y puede propagarse rápidamente en comunidades donde existen personas sin protección mediante la vacunación.

La Secretaría de Salud considera que mantener la vigilancia en los estados sin transmisión y reforzar las acciones en aquellos donde todavía existen contagios será fundamental para evitar nuevos brotes.

¿Qué medidas tomará la Secretaría de Salud para frenar el sarampión?

Como parte de la respuesta sanitaria, México implementará un plan de acción rápida de 90 días, dividido en dos fases y desarrollado conforme a los lineamientos de la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La estrategia contempla acciones diferenciadas dependiendo de la situación epidemiológica de cada entidad. En los estados donde todavía se presentan contagios, las autoridades realizarán cercos vacunales y búsqueda activa de casos casa por casa, con el objetivo de identificar oportunamente posibles infecciones y ampliar la protección de la población.

Por otra parte, en las entidades donde no se registra transmisión activa se mantendrá una vigilancia epidemiológica estrecha para detectar cualquier nuevo contagio y evitar que el virus vuelva a circular de manera sostenida.

La Secretaría de Salud también destacó que la vacunación continúa siendo uno de los principales componentes de su estrategia. Entre 2025 y 2026 se han aplicado 40.9 millones de vacunas contra el sarampión, con una cobertura poblacional reportada de 90 por ciento.

Estas medidas buscan consolidar los avances obtenidos y acelerar la interrupción de la transmisión en las regiones donde todavía se identifican casos.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión en México?

La Secretaría de Salud informó que el país cuenta con casi 11 millones de dosis disponibles para continuar la campaña nacional de prevención, entre ellas 3.5 millones de vacunas triple viral y más de siete millones de vacunas doble viral.

De acuerdo con la estrategia anunciada, la vacuna triple viral está destinada a niñas y niños de seis meses a nueve años dentro de las acciones de vacunación correspondientes, mientras que la doble viral se contempla para adolescentes y adultos de entre 10 y 49 años que no cuenten con un esquema completo.

También se dará prioridad al personal de salud, trabajadores del sector educativo y grupos en situación de vulnerabilidad, debido a la importancia de reducir el riesgo de transmisión en espacios donde existe contacto frecuente con otras personas.

Las autoridades recordaron que la vacunación es gratuita y que la población puede acudir a los puntos habilitados por el sector salud para recibir orientación sobre las dosis que le corresponden según su edad y antecedentes de vacunación.

En el caso de los menores de edad, especialmente los bebés, es importante que la aplicación de las vacunas se realice conforme a las indicaciones del personal sanitario y los esquemas establecidos para cada grupo.

¿Dónde aplican gratis la vacuna contra el sarampión?

La Secretaría de Salud informó que las dosis contra el sarampión se encuentran disponibles en más de 21 mil puestos de vacunación distribuidos en el territorio nacional, como parte de la estrategia para ampliar la protección de la población.

En su comunicación oficial, la dependencia señaló: “Las vacunas son gratuitas y están disponibles en más de 21 mil puestos de vacunación en todo el país”.

Las personas interesadas pueden acudir a los servicios públicos de salud para consultar su esquema de vacunación y conocer si requieren alguna dosis adicional. La recomendación es llevar, cuando sea posible, la Cartilla Nacional de Salud o los documentos que permitan revisar los antecedentes de inmunización.

La vacunación resulta especialmente importante para quienes no cuentan con un esquema completo, ya que el sarampión puede ocasionar complicaciones graves, particularmente en personas con mayor vulnerabilidad.

La disponibilidad de dosis y los horarios de atención pueden variar entre unidades médicas, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de las autoridades sanitarias de cada entidad antes de acudir.

¿Cuándo terminará el brote de sarampión en México?

La Secretaría de Salud estableció como objetivo interrumpir la transmisión del sarampión y lograr el cierre del brote durante 2027, mediante la continuidad de la vacunación, la búsqueda activa de casos y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

Sin embargo, cerrar el brote no significa recuperar automáticamente el reconocimiento internacional como país libre de transmisión autóctona. Para conseguirlo, México deberá cumplir nuevamente con los requisitos establecidos por la OPS.

La dependencia explicó el procedimiento de la siguiente manera:

“La meta es interrumpir la transmisión y lograr el cierre del brote en 2027. Posteriormente, México deberá documentar al menos 12 meses consecutivos sin transmisión autóctona y presentar ante la OPS la evidencia epidemiológica de laboratorio, vacunación, y vigilancia necesaria para recuperar el reconocimiento internacional de país libre de sarampión”.