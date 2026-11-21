Hizo historia en la Liga MX y ahora va por título en Canadá, este es el presente de Gustavo Leal

El entrenador brasileño retomó el proyecto de Diego Mejía y buscará hacer lo propio que el mexicano

Gustavo Leal está a las puertas de conquistar su primer título como entrenador con el Atlético Ottawa, equipo con el que disputará este sábado la Final de la Canadian Premier League. El entrenador brasileño quiere conseguir el segundo campeonato de liga para la institución, pero también tiene claro que en el futuro le gustaría volver al futbol mexicano.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el estratega reconoció que llegar a la final representa una satisfacción especial, principalmente porque tomó al actual campeón en un periodo complicado de transición.

"Cuando llegamos aquí, el escenario era muy difícil. Diego Mejía dejó el equipo campeón y, al final de ese torneo, se fue el máximo goleador, el mejor jugador de la liga, David Rodríguez, que está en San Luis ahora, y también el mejor arquero. Llegué en un momento de transición de plantilla", explicó.

Gustavo Leal, entrenador brasileño, en su etapa en Liga MX | IMAGO7

En las puertas de otro título

Sin embargo, el brasileño logró imprimir rápidamente su idea y con ayuda de jóvenes, hoy el Ottawa está de nueva cuenta en otra final.

"Conseguimos encontrar una buena línea de trabajo. Tengo mucho orgullo de las formas en las que el equipo viene jugando, de los resultados que presenta y del desarrollo de muchos jóvenes que no estaban teniendo minutos y que hoy cambiaron su protagonismo en la plantilla y en la liga", señaló.

Anteriormente, Leal tuvo un paso exitoso con el San Luis, equipo a quien llevó a tener la mejor temporada de su historia y a quien metió a unas semifinales. Después, también pasó por el ascenso con los Coyotes de Tlaxcala, hasta que recibió la oferta del Ottawa luego de que Mejía se marchara al equipo potosino.

Gustavo Leal, exentrenador de San Luis | IMAGO7

¿Cuáles son las diferencias entre el futbol mexicano y canadiense?

Sobre las diferencias que ha encontrado entre el futbol canadiense y el mexicano, Leal destacó las complicaciones que representa jugar como visitante en un país con una extensión territorial tan grande. Los largos desplazamientos, los cambios de horario y las diferencias climáticas convierten cada salida en un desafío para los equipos.

"Es muy difícil jugar de visita aquí. Muchos partidos tienen el tema del cambio de horario, viajes de cinco horas y cambios de clima. En la Liga MX tal vez te toca hacer un viaje duro por año, pero aquí tienes algunos viajes así varias veces. El país es muy grande y eso hace que jugar de visitante sea muy complicado", comentó.

André Jardine y Gustavo Leal en el Estadio Azteca | IMAGO7

Finalmente, Gustavo Leal no ocultó su deseo de regresar algún día a México, país en el que vivió una etapa especial durante su paso por San Luis y al que guarda un cariño particular.